NiziU・RIMA おでんの具になるなら「はんぺん」一択！ 謎の「おでん会議」勃発

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）。毎月2週目（今月は3週目）は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃～）をオンエア。1月13日（火）の放送では、「もしもおでんの具になれるとしたら……」をテーマにお届けしました。

――もし、おでんの具になれるとしたら…

RIKU：生徒のみんなが送ってくれた書き込みを紹介していきたいと思います。RIMA、紹介をお願いします。

＜リスナーからのメッセージ 福岡県 15歳 女の子 紅茶クッキーの缶がほしい＞

突然なんですけど、もしおでんの具になれるとしたら何になりたいですか？ 最近、家族でおでん鍋パをしたときに、この話でめちゃくちゃ盛り上がりました（笑）。ちなみに私は餅きんちゃく（かわいいし、ダシがよく染みて美味しいから）、妹はちくわぶ（白くなりたい）、お母さんはこんにゃく（ぷるぷるになりたい）、そしてお父さんはがんもでした（名前が強そうだから）。

NINA：可愛いね。これ結構気になるかも。

RIKU：何かある？

RIMA：おでんの具になれるとしたら？

NINA：くーちゃんにいいやつある。

RIKU：なに？

NINA：卵♪

RIKU：えー!? なんで!?

NINA：昨日「意志を強く持ちたい」って言ってたじゃん。卵って中の黄身がしっかりしてるじゃん、そういう意味で。

RIKU：そういうこと（笑）？

NINA：何かなりたいのはあります？

RIKU：そうっすね……大根ですかね。

NINA：NINAと同じだった！

RIKU：シンプルな理由、大根が一番好きやから。

RIMA：美味しいよね。

RIKU：染み染みの大根が好きなので。2人は何かある？

RIMA：私ははんぺんです！

RIKU：それっぽい！ はんぺん好きだよね？

RIMA：はんぺん好き。噛んだ瞬間に無くなりそうじゃん？

RIKU：とろける感じ？

RIMA：とろけたいですって感じ。

NINA：ただ単に好きな具の話をしているだけじゃない（笑）？

RIMA：無理やり理由をつけただけ（笑）。

NINA：でも他のメンバーにも今度聞いてみたいね。

RIMA：こういう話めっちゃするよね？「ドリンクだったら何だと思う？」とか。

NINA：めっちゃやるよね。でもおでんはやったことがなかったから、今度楽屋でやってみたいと思います！

RIKU：またやってみて、いつかみんなにも教えられたらなって思いますね。

