NiziU・RIMA おでんの具になるなら「はんぺん」一択！ 謎の「おでん会議」勃発

――もし、おでんの具になれるとしたら…
RIKU：生徒のみんなが送ってくれた書き込みを紹介していきたいと思います。RIMA、紹介をお願いします。
＜リスナーからのメッセージ 福岡県 15歳 女の子 紅茶クッキーの缶がほしい＞
突然なんですけど、もしおでんの具になれるとしたら何になりたいですか？ 最近、家族でおでん鍋パをしたときに、この話でめちゃくちゃ盛り上がりました（笑）。ちなみに私は餅きんちゃく（かわいいし、ダシがよく染みて美味しいから）、妹はちくわぶ（白くなりたい）、お母さんはこんにゃく（ぷるぷるになりたい）、そしてお父さんはがんもでした（名前が強そうだから）。
NINA：可愛いね。これ結構気になるかも。
RIKU：何かある？
RIMA：おでんの具になれるとしたら？
NINA：くーちゃんにいいやつある。
RIKU：なに？
NINA：卵♪
RIKU：えー!? なんで!?
NINA：昨日「意志を強く持ちたい」って言ってたじゃん。卵って中の黄身がしっかりしてるじゃん、そういう意味で。
RIKU：そういうこと（笑）？
NINA：何かなりたいのはあります？
RIKU：そうっすね……大根ですかね。
NINA：NINAと同じだった！
RIKU：シンプルな理由、大根が一番好きやから。
RIMA：美味しいよね。
RIKU：染み染みの大根が好きなので。2人は何かある？
RIMA：私ははんぺんです！
RIKU：それっぽい！ はんぺん好きだよね？
RIMA：はんぺん好き。噛んだ瞬間に無くなりそうじゃん？
RIKU：とろける感じ？
RIMA：とろけたいですって感じ。
NINA：ただ単に好きな具の話をしているだけじゃない（笑）？
RIMA：無理やり理由をつけただけ（笑）。
NINA：でも他のメンバーにも今度聞いてみたいね。
RIMA：こういう話めっちゃするよね？「ドリンクだったら何だと思う？」とか。
NINA：めっちゃやるよね。でもおでんはやったことがなかったから、今度楽屋でやってみたいと思います！
RIKU：またやってみて、いつかみんなにも教えられたらなって思いますね。
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info