「外食が多く、出費がかさむ」冷凍貯金、ミールキット…悩める共働き夫婦の妻に“頑張らない自炊”のアイデア・アドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。今回の放送は、「共働き夫婦の夕食づくり」に関する相談を紹介しました。3年前に結婚した、ともに初婚の共働き夫婦です。2人とも管理職のため、毎日早くには帰れず、会社を出るのが20時過ぎ。それから家に帰ってご飯を作って、食べ始めるのは22時くらいになってしまいます。「今日はもう作れない」と思う日が週に2、3回あり、どうしても外食が多くなってしまいます。毎日晩御飯を家で作ろうと思っていても、なかなかできず……。外食が多いと出費もかさむし、どうしたらいいか悩んでいます。共働き夫婦のみなさん、どうされていますか？（千葉県 50代前半 女性 会社員）この相談を受け、パーソナリティの住吉は「本当にお疲れ様です」と相談者に寄り添います。「職場でものすごく頼られる年代。なかなか自分の都合で『早く帰ります！』とは言えないですよね。でも毎日10時の夕食はきついし、8時に帰ってからの準備は……それは大変だ」と共感を示しました。住吉自身も共働きであり、自身の経験や、飲食店に携わる夫、海外での暮らしを見てきた視点から、まずは「罪悪感を持たないこと」の大切さを説きました。「うちは割と『外食肯定派』です。外食をする人が増えないと経済も回らないですし、今は『外食＝体に悪いもの』というわけでもありません。選べば体に良いものもたくさんあります。近所のトンカツ屋さんやお蕎麦屋さんなど、地元の自営業の方々に貢献しているという意味では、外食もアリ。まずは罪悪感を感じる必要はないんじゃないかな、と思います」一方で、「家でまったり食べる時の体の休まり方や、胃腸が疲れている時に自分好みの味付けや具材で調整できる良さも、とってもよく分かります」と自炊のメリットにも言及。どうすれば無理なく自炊を取り入れられるか、リスナーへ知恵を募りました。――今回の相談に対して、番組にはリスナーからたくさんのアドバイスが届きました。この記事では、その一部のメッセージを紹介します。まずは、「ミールキット」や「冷凍貯金」で平日の自分を助ける！というアドバイス。私たちも夫婦二人暮らしの共働きで、長年夜ご飯問題を抱えていました。行き着いたのは「ミールキット」です。材料が準備されていて献立を考える手間もなく、味の調整もできて健康的。調理時間も20分あれば出来上がるので本当に助かります。私たちは週に3回（月・火・水）はミールキット、木曜は外食、金曜はお鍋と決めています。週の半分は何も考えなくてもご飯が届くので楽ですよ。（千葉県 45歳 女性 自営業）私も共働きで夫婦とも管理職、食べ盛りの娘もいて毎晩の支度は苦労しています。最近はSNSで見つけた「ジップロックに野菜や肉を切って調味料も入れて冷凍しておく」という方法に助けられています。平日はそれをフライパンで解凍しながら焼いたり炒めたりするだけ。お味噌汁の具材も作っておくので、平日の支度は15分程度です。週末にやる必要はありますが、「平日の私に感謝される」という言葉を胸に乗り越えています。（東京都 58歳 女性 会社員）続いては、完璧を求めず「手抜きのルール」を作る、というアドバイス。毎週のメニューを固定させて、ネットスーパーでまとめ買いしています。届く日はお刺身や揚げ物にするだけ。火曜はレトルトカレー、水曜は焼き魚、金曜は鍋……と決めて、品数より栄養重視で味噌汁を具沢山にしています。働いているんだから家事まで全部は無理です。いかに簡単に美味しいものを作るかを目標に、いい意味で手抜きをしています。（神奈川県 49歳 女性 専業主婦）日曜日の夜に汁物や副菜を作り置きし、平日は無理のない範囲で翌日の分を夜に作っています。「全部手作りで！」と思っていた頃はストレスでしたが、今は「少し作っておいたおかげで、買うお惣菜が少なくて済んだ！」とポジティブに捉えるようにしました。妻とこの認識を共有し、「作り置きのおかげで助かる、ありがとう」と言い合うようにしています。（東京都 42歳 男性 会社員）具材をたっぷり入れた鍋料理がおすすめです。材料を休日にカットして冷凍しておけば、当日は煮込むだけ。1人用サイズの鍋を2人分作れば、洗い物の手間も省けます。（熊本県 19歳 男性 大学生）冷凍の宅食サービスも便利です。栄養バランスが良くレンジで温めるだけなので、外食が減ってお金の節約にもなりました。（千葉県 24歳 女性 大学生）ーー多忙な日々の中で、すべてを完璧にこなすのは難しいもの。「外食も1つの貢献」と捉えたり、便利なツールや週末の貯金を活用したりして、夫婦で笑顔になれる食卓の形を見つけていけるといいですね。＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： http://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM