Myuk 歌手活動の原点は祖父の勧めで始めた“民謡”「人前で歌うことが好きだと気づいて…」

グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。1月10日（土）の放送には、Myuk（ミューク）さんが登場！ 2025年12月17日にデジタルリリースされた楽曲「雪唄 - yukiuta」のお話などを伺いました。Myukさんは2001年生まれ熊本県出身。幼少期に民謡を始め、全国大会にも出場。中学生の頃より、シンガーソングライター・熊川みゆとして活動し、2021年にMyukとしてメジャーデビューしました。遠山：民謡は何歳くらいのときに始めたのですか？Myuk：民謡は6歳くらいから小学6年生まで6年間やっていました。遠山：最初のきっかけは親の勧めとか？Myuk：私の祖父がすごく演歌が好きで、小さい頃から歌を歌っていたので「ちょっと民謡をやらせてみらんか！」ということで（笑）。最初は半強制的な感じだったんですけど、ステージに立って徐々に「自分は人前で歌うことがすごく好きだな」と気づいて、そのときから「歌手になりたい」とずっと思っていました。遠山：僕は、今日までにMyukの曲をたくさん聴かせてもらったけど、民謡の節（ふし）を感じる瞬間がめっちゃあるなと思って。それは意識しているのか、それとも自然と溢れているものなのか……。Myuk：小6のときに民謡をやめた後は、弾き語りをしたり、洋楽をすごく聴いたりして、民謡と離れていた時期もあったんですけど、Myukでは「アーティストさんに作っていただいたものを歌だけで表現する」というのをやっていて、Myukの活動を通じて"歌"にすごく注目するようになったときに、自分の原点に戻って「民謡って素晴らしいな」ということに気づいたんです。それで、「Myukにもたくさん民謡を取り入れていこう」という気持ちになりました。遠山：昨年12月17日に「雪唄 - yukiuta」がデジタルリリースされました。この楽曲を聴いたときも、すごくそれ（民謡の要素）が入っていると思ったし、発声の仕方とかでロックを感じるところもあって。だから、この曲を聴いて「いろんなものが混ざっているのがMyukなんだな」っていうのを改めて思いました。Myuk：ありがとうございます！ めっちゃうれしいです。潮：「雪唄 - yukiuta」は、日本童話の「鶴の恩返し」をモチーフにされたんですか？Myuk：はい。遠山：そうなんだ!? なぜ、そこをモチーフにしようと思ったのですか？Myuk：ほかの楽曲でも、「ウサギとカメ」や「みにくいアヒルの子」などをモチーフにしたものがあったので、それに続いてっていう形です。潮：そこもすごいですよね！ そして、どの楽曲を聴いても「やっぱり"和"がいいよね」と思わせてくださるような歌ばかりですね。Myuk：うれしいです！