AFC女子チャンピオンズリーグ2025－26のノックアウトステージの組み合わせ抽選が15日に行われ、日テレ・東京ヴェルディベレーザ（東京NB）は準々決勝でスタリオン・ラグナ（フィリピン）との対戦が決定した。

東京NBは第2回大会となる女子チャンピオンズリーグに初出場。昨年11月9日から15日にかけて行われたグループステージでは、2勝1分けでグループCの首位通過を決めていた。

15日に行われた抽選会の結果、準々決勝ではフィリピンのスタリオン・ラグナとの対戦が決まった。準々決勝はグループステージ成績上位チームのホームで行われるシングルマッチ形式で、試合開催日は3月28日もしくは29日となる。

また、準決勝および決勝戦は5月20日から23日にかけて行われ、準決勝以降はセントラル方式による集中開催（※開催地未発表）で実施される。

準々決勝の組み合わせは以下の通り。（左側がホーム開催）

・メルボルン・シティFC（オーストラリア）vs PFCナサフ（ウズベキスタン）

・日テレ・東京ヴェルディベレーザ（日本）vs スタリオン・ラグーナ（フィリピン）

・ネゴヒャン女子FC（朝鮮民主主義人民共和国）vs ホーチミン・シティ（ベトナム）

・武漢江大（中国）vs 水原FC（韓国）