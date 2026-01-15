@media (min-width: 768px) {

「3年活躍して一人前」と呼ばれるほど、好成績を残し続けることが難しいプロ野球の世界。首位打者や最多勝など、タイトルを獲得する活躍を見せたものの、翌年に成績が落ち込んだ選手は決して少なくない。そこで今回は、タイトルを獲得した翌年に不振を経験した選手を取り上げる。［1/6ページ］

斉藤和巳（2004年）

[caption id="attachment_245414" align="aligncenter" width="530"] 福岡ソフトバンクホークスの斉藤和巳（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：南京都高

・ドラフト：1995年ドラフト1位

・2003年成績：26登板、20勝3敗、防御率2.83

・翌年成績：22登板、10勝7敗、防御率6.26

2003年は絶対的な成績を収めた斉藤和巳。しかし、翌年はまさかの不振に悩まされた。

1995年ドラフト1位で福岡ダイエーホークス（現：ソフトバンク）に入団。入団後数年間は右肩の故障に悩まされ、一軍に定着出来ないシーズンが続いた。

2003年に開幕ローテーションを勝ち取ると、先発陣の柱として定着し、26試合の登板で20勝3敗、防御率2.83、勝率.870という圧倒的な成績をマーク。

同年は最多勝や最優秀防御率などの投手タイトルに加え、沢村賞を受賞。まさにリーグを代表するピッチャーとなった。

翌年は2桁勝利（10勝）を挙げたものの、防御率は規定到達投手でワーストとなる6.26と大幅に悪化。前年の成績からは想像できないような不振に悩まされた。

それでも、2006年には26試合の登板で18勝5敗、防御率1.75、205奪三振、勝率.783を記録し投手四冠を達成。改めて見事なパフォーマンスを見せた。

2008年以降は怪我に悩まされ続け、2012年限りで現役引退。一軍定着後の稼働年数は短かったが、一時代を築いたピッチャーの1人であることは間違いない。

今岡誠（2006年）

[caption id="attachment_245416" align="aligncenter" width="530"] 阪神タイガースの今岡誠（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：PL学園高 - 東洋大

・ドラフト：1996年ドラフト1位

・2005年成績：146試合、打率.279、29本塁打、147打点

・翌年成績：59試合、打率.221、7本塁打、29打点

2005年は圧巻のシーズンだった阪神タイガースの今岡誠も、翌年に成績を落とした経歴がある。

東洋大から1996年ドラフト1位で阪神に入団。プロ2年目の1998年にレギュラーに定着すると、2002年は故障した赤星憲広に代わって1番に座り、打率.317をマーク。

2003年には120試合の出場で打率.340を記録。首位打者のタイトルを獲得し、チーム18年ぶりとなるリーグ優勝に大きく貢献した。

そして2005年は抜群の勝負強さを発揮し、打率.279ながら自己最多の29本塁打、147打点をマーク。「天才」と称されたバットコントロールが最高潮に達したシーズンだった。

しかし、2006年は開幕から打撃の状態が上がらず、出場数が59試合に激減。同年は打率.221、7本塁打、29打点と前年から大幅に成績を落としてしまった。

2007年は85試合に出場し打率.279と復帰の兆しを見せたが、その後も再び低迷し、出場機会が減少。

2009年に阪神を退団し、2010年からは千葉ロッテマリーンズでプレー。2012年限りで現役から退いた。

角中勝也（2017年）

[caption id="attachment_245415" align="aligncenter" width="530"] 千葉ロッテマリーンズの角中勝也（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・経歴：日本航空二高 - 四国・高知

・ドラフト：2006年大学生・社会人ドラフト7巡目

・2016年成績：143試合、打率.339、8本塁打、69打点

・翌年成績：110試合、打率.269、8本塁打、44打点

巧みなバットコントロールで首位打者を獲得した実績がある角中勝也。近年は出場機会が減少しているものの、チームを支えるベテランとして活躍している。

2006年大学生・社会人ドラフト7巡目指名で千葉ロッテマリーンズから指名を受けた角中。プロ入り後数年間はプロの壁に阻まれた。

それでも、プロ6年目となる2012年に128試合に出場し自身初の規定打席に到達すると、打率.312の好成績をマーク。

独立リーグ出身者として初めてのタイトルとなる首位打者を獲得し、一躍注目を浴びる存在になった。

2016年は開幕から順調にヒットを重ね、リーグ最多となる178安打をマーク。また、打率.339で自身2度目の首位打者を獲得。打率2位以下を大きく引き離す快走ぶりを見せた。

さらなる飛躍を期待された2017年だったが、4月に怪我の影響で登録抹消。本来のバッティングを取り戻すことができず、110試合に出場し打率.269と数字を落とした。

近年は世代交代の波にも押され、2025年はわずか27試合の出場にとどまった角中。今一度、自身の存在価値を発揮したい2026年になる。

デニス・サファテ（2018年）

[caption id="attachment_245417" align="aligncenter" width="530"] 福岡ソフトバンクホークスのサファテ（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：アリゾナ州大 - ブルワーズ - アストロズ - オリオールズ

・2017年成績：66登板、54セーブ、防御率1.09

・翌年成績： 6登板、5セーブ、防御率3.00

絶対的守護神として君臨したデニス・サファテだったが、まさかのアクシデントで成績を落とし、プロのキャリアにピリオドを打った。

2011年、広島東洋カープでキャリアをスタートさせ、来日1年目からクローザーとして57試合に登板。防御率1.34、35セーブを挙げる活躍を見せたが、2012年オフに退団。

その後、埼玉西武ライオンズでのプレーを経て、2014年シーズンから福岡ソフトバンクホークスでプレーした。

移籍1年目となる2014年、64試合に登板し37セーブを記録。翌2015年には65試合の登板で41セーブを挙げ、自身初の最多セーブのタイトルを獲得した。

2017年には、66試合に登板するなどフル回転。1シーズンのセーブ数記録を更新する54セーブを挙げ3年連続のセーブ王に加え、シーズンMVPにも輝いた。

しかし、4年連続で60試合以上に登板した疲れが現れたのか、翌2018年は6試合に投げて登録抹消。股関節の張りが原因だった。

その後、復帰を目指して懸命なリハビリを続けたものの、一軍のマウンドに戻ることは叶わず。通算234セーブを積み上げただけに、信じられないキャリアの終わりとなった。

菅野智之（2021年）

・投打：右投右打

・経歴：東海大相模高 - 東海大

・ドラフト：2012年ドラフト1位

・2020年成績：20登板、14勝2敗、防御率1.97

・翌年成績：19登板、6勝7敗、防御率3.19

日本を代表するエースとして、昨季はMLBでプレーした菅野智之。日本で抜群の成績を残し続けたが、不振に陥ったシーズンもあった。

プロ1年目からローテーションの柱に加わり、2014年にMVPを獲得。2016年から3年続けて最優秀防御率のタイトルを獲得するなど、並外れたピッチングを見せていた。

2020年は新型コロナウイルスによる調整の難しさもあった中、開幕から負けなしの13連勝。最終的に14勝、防御率1.97、勝率.875という圧巻の数字で、最多勝と最高勝率のタイトルを獲得した。

ところが、2021年は怪我による離脱が相次ぎ、わずか6勝に。翌年には2桁勝利を挙げたが、2023年は4勝8敗と再び低迷。年齢による衰えもあり、ピークは過ぎてしまったかに思われた。

それでも2024年に15勝3敗、防御率1.67の好成績を残し、4度目の最多勝を獲得。2025年に満を持して海を渡り、ボルチモア・オリオールズへ移籍した。

メジャー1年目から10勝を挙げたが、1年契約が満了しFAに。1月14日時点で所属先は決まっていないが、メジャーでも十分に通用する実力を発揮しただけに、去就が注目される。

村上宗隆（2023年）

・投打：右投左打

・経歴：九州学院高

・ドラフト：2017年ドラフト1位

・2022年成績：141試合、打率.318、56本塁打、134打点

・翌年成績：140試合、打率.256、31本塁打、84打点

待望のメジャー挑戦が決まった村上宗隆は、三冠王に輝いたシーズンの打棒を発揮したいところだ。

ドラフト1位で東京ヤクルトスワローズに入団し、プロ2年目の2019年に新人王を獲得。2021年には本塁打王に輝くなど、若くして球界を代表するスラッガーに成長した。

迎えた2022年は確実性も向上し、プロ野球史上初の5打席連続本塁打を記録するなど、打棒が爆発。

同年は141試合に出場し、打率.318、56本塁打、134打点という驚異的な成績で、史上最年少での三冠王を獲得した。

あまりにインパクトの強いシーズンを過ごしただけに、2023年は徹底マークもあったのか、打率.256に低迷。31本塁打を放ったが、前年と比べると物足りない数字だった。

昨年は怪我もありながら、56試合で22本塁打を記録。ポスティングシステムにより、シカゴ・ホワイトソックスへの入団が決まった。大きな期待を受けてMLB1年目に臨む。

【了】