2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。

ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。

シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。

◆額は少ないが15％程度の利益。貯蓄にまわすクセもついた

今回は香川県に住む36歳男性の資産運用エピソードを見ていきます。

◇家族構成

本人のみ

◇金融資産

年収：300万円

現預金：200万円、リスク資産：約3万2000円

◇リスク資産の内訳

・投資信託：約3万2000円

◇積立投資実績

（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）

・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）／NISA：2023年から

2023年から積立投資を始めたという今回の投稿者。

投資額はeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）に「月500円」からスタート。2年後から「月2000円」に増額。

投稿のあった2025年10月時点の運用実績については「元本約2万8000円→評価額約3万2000円」と、利益が出ている様子です。

「最初は運用益がマイナスに推移していたが、現在は運用益は15％程度になっている。1年目には1万円近く、2年目には2万円近く、3年目で3万円ちょっとまで積み立てることに成功。微々たるものだが増えている。積立投資を始めたことで貯蓄にお金を回す癖もついた」とあります。

◆含み益が出ると楽しい。無理のない額から始めるのがいい

積立投資を始めてよかった点として、「積み立て続けて含み益が出ると楽しくなる。また積立投資についていろいろ調べることも楽しくなってきた。300万円ぐらい貯めて、車を買い替えたりするときに使いたい」とコメント。

一方で、「含み損が出てマイナスになったとき」は「やばくて苦しかった」と悩んだこともあると言います。

積立投資を始める人へのアドバイスとして「少額からコツコツ、無理のない額から始めてほしい。マイナス20％になっても、ひたすら積み立てることがおすすめ」とのことです。

※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています

※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます

※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません

※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします

文＝あるじゃん 編集部