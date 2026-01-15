「多くの疑問が残る」ドジャース、不安が深まるポジションが！？　米メデ…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨季、球団史上初となるワールドシリーズ（WS）連覇を果たした。今季は3連覇をかけて臨むシーズンとなるが、陣容が整っているのか不安視されているポジションがあるようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

今オフのドジャースはリリーフ、外野が補強ポイントとされていた中、リリーフにはエドウィン・ディアス投手を加えた。一方、外野は候補こそ複数挙がっているが、現段階では目立った補強はない。

[sp_ad]

同メディアは「ドジャースのチーム全体には多くの疑問が残っている。外野手はまだ獲得しておらず、スプリングトレーニング開始時にライアン・ウォード外野手のような内部オプションを検討する可能性もある。40人ロースターには現在5人の外野手が登録されており、その他にはアンディ・パヘス外野手、テオスカー・ヘルナンデス外野手、アレックス・コール外野手、マイケル・シアニ外野手がいる」と言及。

続けて、「スプリングトレーニング開始まで動きが起きなければ、コール、シアニ、ウォードの3人が外野3枠目の座を争うことになるだろう。チームはレギュラーシーズン開幕までに、やるべき仕事や決断がまだたくさんある」と記している。

【関連記事】

【了】