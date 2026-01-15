@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

トロント・ブルージェイズといえば、かつて大谷翔平と佐々木朗希の獲得に動いたが、あえなく撃沈した。しかし、“三度目の正直”で岡本和真の補強に成功。昨季惜しくも逃した世界一に向けて、和製大砲には2つの追い風が吹いているという。（文・八木遊）

日本の“スター選手2人”を逃した過去

ポスティングシステムを利用してブルージェイズ入りした岡本和真。巨人時代の11シーズンで248本塁打を放ったパワーが、メジャーで通用するかに大きな注目が集まる。

[sp_ad]

ブルージェイズでこれまでプレーした日本人選手は、川﨑宗則、菊池雄星らと決して少なくないが、4年以上在籍した選手はいない。もし岡本が4年契約を全うすれば、日本人としてチーム史上最長となる。

ここ数年のブルージェイズは、日本人選手の獲得に躍起になっていた。2023年オフに大谷翔平の、翌24年オフに佐々木朗希の争奪戦に参戦したが、いずれも獲得には至らず。

ご存じの通り、最後はロサンゼルス・ドジャースが2人のスター選手をさらっていった。つまりブルージェイズにとって、岡本は待望の日本人選手獲得となったわけだ。

その岡本がメジャーで活躍できるか否かだが、追い風となり得る要素が2つある。

ロジャーズ・センターはMLBで3番目に…

1つ目は、ブルージェイズの本拠地、ロジャーズ・センターの存在だ。同球場は、打者有利なヒッターズパークに分類されており、昨季はドジャー・スタジアム、ボルティモア・オリオールズの本拠地・カムデンヤーズに次いでメジャーで3番目に本塁打が出やすい球場だった。

[sp_ad]

また、開閉式のドーム球場かつ人工芝である点も、岡本にはメリットが大きいだろう。巨人時代と同じく天候の影響を受けることがほぼなく、雨天中止はもちろん、悪天候で試合開始を長時間待たされるようなこともない。

ただでさえ、長距離移動の多いメジャーリーグ。シーズンの半分の試合を順調に消化できる点は体力的にも負担が少なく、大きな強みとなるだろう。さらに内外野を守る可能性のある岡本にとって、人工芝でのプレーは慣れており、打ってつけの環境といえるだろう。

岡本にとって2つ目の追い風が、かつて日本でプレーしたあの選手の存在だ。

環境に慣れるためには“これ以上ない存在”？

それが、2023年から24年まで北海道日本ハムファイターズに所属していた加藤豪将氏である。

[sp_ad]

加藤氏は24年オフに現役を引退し、かつて自身もプレーしたブルージェイズのフロント職に就任した。昨季はデータ分析などの運営補佐を務め、チームのワールドシリーズ進出を陰で支えた。

加藤氏は幼少時代からアメリカ生活を送っており、言語はもちろん、岡本が現地の環境に慣れるためにこれ以上ない存在となってくれるだろう。

2つの追い風を受けた岡本は新天地で高く羽ばたけるか。その打棒に大きな期待と注目が集まる。

【著者プロフィール】

八木遊（やぎ・ゆう）

1976年生まれ。スポーツライター。米国で大学院を修了後、某スポーツデータ会社に就職。プロ野球、MLB、NFLなどの業務に携わる。現在は、MLBを中心とした野球記事、および競馬記事を執筆中。

【関連記事】

【了】