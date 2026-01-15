@media (min-width: 768px) {

ワシントン・ナショナルズに所属する小笠原慎之介投手が、19日に配信される『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』（以下、MLBトークライブ）にゲスト出演する。

MLBトークライブはMLBの実況として活躍するDJケチャップ氏がMCを務め、ゲストとともにトークを繰り広げる配信番組。2025年はNPB（日本プロ野球）で62試合、MLBで107試合の計169試合を実況したDJケチャップ氏とゲストが、気になる話題を深堀していく。

小笠原投手は2015年に東海大相模高で夏の甲子園優勝を果たし、同年のドラフト1位で中日ドラゴンズに入団。24年オフにポスティングシステムを利用してナショナルズに移籍した。

MLB1年目の昨季は開幕前にマイナー降格を経験し、4月には故障者リスト入り。その後、7月に初昇格を果たし、2試合に先発した。

その後は再びマイナー降格を経験するも、8月に再昇格。その後はリリーフとして21試合に登板した。現在は、MLB2年目のシーズン開幕に向けて自主トレをしている。

MLBトークライブは昨年12月29日にスタート。これまでに大リーグ評論家の福島良一氏に加え、元ボストン・レッドソックスの岡島秀樹氏、ヤンキース専門家のKZilla氏がゲストとして出演している。

（文：DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル）

