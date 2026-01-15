メジャーリーグの舞台で先発ローテーションを守り抜き、2年目には完全に“エース格”として評価を確立した右腕がいる。日本時代に築き上げた圧倒的な実績は、MLBでも揺らぐことはなかった。第6回WBCにおいても、侍ジャパン投手陣の軸として欠かせない存在となりそうだ。［1/6ページ］

MLB屈指の支配力で世界をねじ伏せる絶対的エース

山本由伸

[caption id="attachment_244565" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンの山本由伸（写真：Getty images）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：178cm／80kg

・生年月日：1998年8月17日（27歳）

・経歴：都城高

・ドラフト：2016年ドラフト4位（オリックス）

・2025年成績：30試合登板（173回2/3）、12勝8敗、201奪三振、防御率2.49

2025年はサイ・ヤング賞投票で3位の得票数を得るなど、MLBを代表する先発投手となった山本由伸。侍ジャパンに招集しないという選択肢はないだろう。

都城高から2016年ドラフト4位でオリックス・バファローズに入団。高卒1年目に一軍デビューを飾ると、高卒3年目の2019年から先発ローテーションの柱となった。

2021年から3年連続で投手4冠（防御率・勝利・勝率・奪三振）と沢村賞に輝くなど、圧倒的な実績を残した。

2023年オフにポスティングシステムを行使し、12年に及ぶ超大型契約でロサンゼルス・ドジャースに移籍。

メジャー初年度は故障離脱があったものの、18試合の登板で7勝2敗、防御率3.00を記録した。

さらに、2025年は30試合（173回2/3）を投げ、12勝8敗、201奪三振、防御率2.49の好成績をマーク。被打率.183は、メジャートップの数値を誇った。

前回のWBCでは先発の一角として2試合に登板し、世界一に大きく貢献。第6回WBCでも侍ジャパンの中心を担うことになりそうだ。

