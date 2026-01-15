@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

北海道日本ハムファイターズは14日、前トロント・ブルージェイズのロドルフォ・カストロ内野手・前ワシントン・ナショナルズのサウリン・ラオ投手の2選手と契約合意に達したことを発表した。背番号はラオが「30」、カストロが「6」に決まった。

16歳でドジャースと契約した若き内野手

ラオはドミニカ共和国出身の26歳で、2022までは内野手としてプレーし、2023年に投手転向。メジャーでは通算8試合に登板し、1勝0敗、防御率4.91の数字をマークしている。

[sp_ad]

ラオは球団を通じ、「ファイターズファミリーに加わる機会をいただき、心より嬉しく思います。2026年シーズンを楽しみしています。長年の目標でもあった日本で野球をすることを可能にしてくれたすべての方々に感謝しています。ファイターズの首脳陣、チームメート、すべてのファンの皆さんへ、私の100%の力を見せることができると自負していますし、どのようなかたちでもチームに貢献し、日本一になりたいです。勝つことが大好きですし、ファイターズの一員として勝ち続けたいです。もうすぐ皆さんにお会いできることを楽しみにしています！」とコメント。

木田優夫GM代行はラオについて、「16歳の時にドジャースと内野手として契約し、2023年に投手へ転向しました。体格が良く、マウンド上ではとても落ち着いたピッチングをします。ストレートとスライダーのどちらの球種も制球力があり、チェンジアップを混ぜ合わせて空振りを取っていく投球スタイルが特長です。内野手から投手への転向はとてもスムーズで、先発でもリリーフでも投げられるスキルを持っています。投手へ転向してからまだ3年で、年齢的にも、さらに成長し続けるポテンシャルがあり、チームの勝利に貢献してくれると信じています」とコメント。将来性含め高く評価した。

21歳でメジャーデビューした“ユーティリティー”

カストロもドミニカ共和国出身の26歳内野手だ。メジャーでは通算194試合出場で打率.219、22本塁打、59打点をマーク。マイナーでは通算656試合出場で打率.243、90本塁打、380打点、50盗塁を記録している。

[sp_ad]

カストロは球団を通じて、「日本でプレーする機会を与えてくださった球団関係者の皆様に、心より感謝いたします。野球への情熱であふれる日本でプレーできることを、今からとても楽しみにしています。チームの力になれるよう、全力で取り組みます。ファイターズファンの皆様、共に戦いましょう」とコメント。

木田GM代行はカストロについて、「16歳の時にパイレーツと契約し、2021年シーズンに21歳という若さでMLBデビューをした経歴を持っています。2024年シーズンまではスイッチヒッターでしたが、2025年シーズンから右打ちに一本化しました。エネルギッシュにプレーし、そしてアグレッシブでパワーがあるので、チームの得点力アップに貢献してくれると思います。主にショート、セカンド、サードを守り、センターの経験もあるユーティリティープレイヤーです。肩の強さと走力も兼備しており、観ているだけでもワクワクする選手です」とコメントしている。

両名とも26歳と年齢的にも若く、日本での更なる成長も期待できそうだ。2年連続2位からの悲願の優勝を目指し、貴重な戦力となれるかに期待の目が注がれるだろう。

【関連記事】

【了】