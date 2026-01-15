ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#2が13日に配信された。

  • 『愛のハイエナ season5』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『愛のハイエナ season5』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

加護亜依が10代で出産した女性を取材

番組では、タレント・加護亜依が10代で出産した女性たちのもとを訪れ、ドラマの題材にもなった“14才の母”のリアルと、その後の人生をレポートした。

現在21歳のルナさんは、中学3年生(14歳)の冬、4歳年上の建設業の彼氏と交際していた際に妊娠。「高校に入ってすぐぐらいに『生理が来てないな』と思って、妊娠検査薬を彼氏に買ってきてもらった。そしたら陽性で……」と振り返り、「正直、うれしかった。私的には産んであげたいと思った」と語る。

彼氏に宛てた手紙を母が発見

一方で、妊娠の事実は彼氏以外には誰にも打ち明けられず、妊娠9カ月に入るまで周囲に隠し続けていたそうだが、「私が学校に行ってる間に、お母さんが部屋を片付けているときに手紙が見つかって。そこでバレた感じです」と当時を回想。

彼氏に宛てた手紙には、「お腹の赤ちゃんのこともちゃんと考えてくれてうれしい」などと書かれていたが、ルナさんは母に「将来のことを話してた」とウソをつくことに。結局、その日の夜に妊娠9カ月であることを父に報告する。

すると、父は「なんでお前、気づかなかったとや?」と母に怒ったそうで、ルナさんは「私もパニックで、話し合いをしたんですけど、お父さんも怒りのほうが勝ってて、そのときは話し合いにならなくて」と振り返る。

両家の家族が集まり家族会議

後日、ルナさんと彼氏、両家の家族が集まり家族会議が行われると、父は彼氏に激怒。どうにも怒りがおさまらない父だったが、彼氏の母親が「嫁に来てくれるなら大事にするし、娘みたいに可愛がるから」と言ったことで決心がついたようで、父も出産をサポート。ルナさんは長女を出産した。

そして、育児に専念するために高校を中退したルナさん。そんな彼女を待ち受けていたのは、想像以上に冷たい周囲の視線だったという。

『愛のハイエナ season5』#2は現在、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。

【編集部MEMO】
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。

中学3年生で妊娠　周囲には隠し続けていたが…あるモノがきっかけで発覚「そこでバレた感じです」　『愛のハイエナ season5』
15歳で妊娠、16歳で結婚するも…出産を控えた時期に夫が無職に「もう私が働くしかないなって」　『愛のハイエナ season5』
長瀬智也に激似だと話題の男性、マッチングアプリで…激似ゆえの苦い経験を振り返る
長瀬智也に激似だと話題の男性、ドラマ『タイガー&ドラゴン』撮影現場で驚きの体験　エキストラに参加すると…
15歳で妊娠、彼氏が「自分で働いてやっていく」と覚悟を示し16歳で結婚するも…10代で母となった女性の生き様に榎原依那も思わず号泣　『愛のハイエナ season5』
15歳で出産、待ち受けていたのは冷たい周囲の視線…14歳で母になる決意をした女性の葛藤に加護亜依も言葉を詰まらせる　『愛のハイエナ season5』
山本裕典、エリートホストの態度にブチギレ「俺がなんで我慢しなきゃいけねぇんだよ」「クソが」　『愛のハイエナ season5』
香取慎吾、車で家の駐車場へ　その後すぐに外に出ると、そこには…
この中に「浮気調査の名探偵」が　実は元ピアニストでコロナ禍に探偵へ転身
芸能界に潜む搾取の構造、歪められてきた真実…最後の勝負に挑む　ドラマ『スキャンダルイブ』第6話
芸能界に憧れる女性に大物俳優は言った「もう少し飲んでいく?」　初めて語られた“あの夜”の真実　ドラマ『スキャンダルイブ』第5話
のん、藤井聡太に抱いた印象「対談させていただくと、より…」
関連画像をもっと見る