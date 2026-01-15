スペイン人指揮官キケ・セティエン氏が、ハンジ・フリック監督が率いるバルセロナについて語った。

15日に行われるコパ・デル・レイ（国王杯）ラウンド16で、バルセロナとラシン・サンタンデールが激突する。目下、前者はラ・リーガで1位、後者はセグンダで1位と“首位同士”の対戦となるなか、両クラブに縁のある人物こそが…そう、キケ・セティエン氏だ。67歳となったポジショナルプレーの原理主義者は、生まれ故郷に本拠を置くラシン・サンタンデールでプロキャリアを、そして指導者キャリアをも始めており、まさしく“心のクラブ”と言える存在だ。

そんなセティエン氏は、ベティスを始めとする国内複数クラブで評価を高めた後、2020年冬に解任されたエルネスト・バルベルデ監督（現：アスレティック・ビルバオ）の後任として、バルセロナの新監督に就任した。しかし、確固たる自身の哲学は、リオネル・メッシらを擁した当時のチームとは相容れず、ピッチ上は混沌。結局、無冠に終わったほか、チャンピオンズリーグ準決勝で対戦した、バイエルンに2－8と屈辱的な大敗を喫していた。また、選手との確執も生じていた始末。実際、解任から約1年後に実施されたインタビューにて、「もう二度とチームを率いることはないと思う」と口にするほどの憔悴ぶりで、「あのようなドレッシングルームには入ったことはなかった」などと当時を振り返っていた。

そうしたなか、カタルーニャで人気を博している、ラジオ番組『トット・コスタ』に登場したセティエン氏。試合の展望について、「フットボールは、ときに我々を驚かせる。試合では何が起こってもおかしくないんだ。ラシンにはクオリティの高い選手がいるし、モチベーションだって高い」とした上で、「それにバルセロナは守備面で苦しんでいる。どの対戦相手にも、ゴールチャンスを作り出されているようにね」と指摘。続けて「ヨーロッパでの地位を取り戻すには、もう少し時間が必要だ。若手選手が多すぎて、状況を読むための経験が不足しているように思う。攻撃力と守備の安定性のバランスをまだ見出せていない」とラシン・サンタンデールの番狂わせも起こり得ると見解を示した。

また、メッシら主力選手との確執により、難しいチームマネジメントを強いられたセティエン氏は、「（ハンジ・）フリック監督には、働きやすい選手が一緒にいる。私が指揮を取っていた頃とは、大きく異なっているね。今はまったく異なる環境だよ」としつつ、「選手たちの期待に満ちた表情を見れば明らかだろう。フリックが今率いているスカッドを、私も指揮したかった。例外なく、（当時のメンバーと）全員を入れ替えたに違いない。彼らは熱意と興奮に満ちており、それはとても重要なことなのだから」と胸中を明かしている。

ラシン・サンタンデールがジャイアントキリングを起こすのか、バルセロナが返り討ちにするのか。セティエン氏に縁のある両クラブの対戦は、日本時間16日午前5時キックオフ予定だ。