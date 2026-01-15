今日の運勢は？ ★2026年1月16日（金）12星座占いランキング！ 第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年1月16日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）1月16日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の水森太陽さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は乙女座（おとめ座）！あなたの星座は何位……？今日は、願いが叶いやすいかも。欲しいものがあるならば、手に入るチャンスが訪れることでしょう。普段通りの生活をしていても、調子が良いなと思ったり、ツイてると感じることが起こりそう。アクティブな１日になりそうです。健康維持のための運動やホームエステなどで美容のケアをするのも良いでしょう。自信がつけば、恋愛にも良い影響があるはず。明るい笑顔で接してみて。日常のなかに楽しみを見つけることができそうです。創作料理などをするのも良いでしょう。さらに、ちょっと先に楽しみを作っておけば、仕事や家事などもはかどるようです。感情が豊かで、周りの人の気持ちに気づいてあげることができそう。そっと手を差し伸べると、とても喜ばれることでしょう。心と心の交流が感じられると、さらに相手と親しくなれる予感。あれこれ悩まずに、動いてみる方が手っ取り早いとき。もし苦手なものが全く手に付かないようならば、家族などに手伝ってもらってみては？ 終わったあとに、ご褒美を作っておくのも良いでしょう。今日は、マイペースに過ごすことができそう。一日の計画や流れを考えて行動すると、気分も上向きに。気になっていたお店などに出かけてみるのもおすすめ。初めてのものに触れると運気アップ。いつもとは違うことをやってみて。意外と楽しめたり、新たな気づきもありそうです。イベントなど気になるものがあれば参加するのもおすすめ。そこで知り合った人たちと親しくなっていくと、副業などに繋がりそう。気になる相手から声をかけられるなど、心がときめく出来事が起こるかも。丁寧なコミュニケーションを心がけ、チャンスを逃さないようにしましょう。ランチなどに誘ってみると良いかも。思い通りにならないと焦ってしまいそう。このような時は、深呼吸をするなど心が落ち着く方法を試してみましょう。環境を良くしていくためにも、今はしっかりと作戦を考えるタイミングのようです。思いがけない出費などもありそうですが、気持ちを切り替えて行動すると良いでしょう。短期目標などを作り、達成できるよう努力していくと◎。体力アップのために有酸素運動をするのもアリ。一度諦めてしまった運動やダイエットを再び始めてみるといいかも。お気に入りのカラーのウェアなどを身につければ、さらにやる気がわいてくるでしょう。一緒にできそうな友人を誘ってみるのも良いでしょう。パートナーや恋人とは、べったりせずにあっさりと接するのがベター。お互いに自分の時間を持つことで、心に余裕も出てくるようです。今日は、趣味活など好きなことを楽しみましょう。急激な変化が起こりやすい時期です。イライラする場面ほど、冷静に、整理して考えていくことが大切になります。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）東京・池袋占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は延べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。