東京ヤクルトスワローズは15日、矢崎拓也投手の登録名を変更することを発表。2026年シーズンからは「拓也」となる。

矢崎は、2016年ドラフト1位で広島東洋カープに入団。2022年に救援として47試合に登板し、2勝0敗1セーブ17ホールド、防御率1.82と一気に飛躍した。

続く2023年は54試合に登板し、4勝2敗24セーブ10ホールド、防御率2.81と2年続けて好成績をマーク。春先には故障離脱した栗林良吏に代わってクローザーも任されるなど、堂々たる主力に成長した。

しかし、2024年は26試合登板で、1勝1敗10ホールド、防御率3.60と数字を落とし、同年オフに行われた現役ドラフトでヤクルトに移籍加入した。

移籍1年目の昨季は開幕一軍入りし、夏場にかけて17試合連続無失点を記録。最終的に45試合登板で、2勝0敗12ホールド、防御率1.93とチームに欠かせぬ救援投手となった。

今季からは「拓也」として、チームの躍進のために腕を振る。リリーフエースの地位を確立するためにも、2023年以来の50試合登板を目指したい。

