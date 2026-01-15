沖縄県国頭郡恩納村で自主トレを行っているロッテの上田希由翔が15日、球団を通じてコメントを発表した。
上田は「シーズンを闘っていくための自分の軸というか核を作ることをテーマにやっています。ここまでとてもいい感じで来ているかなと思います。サードのポジションをとってタイトルを獲ることを目標にやっています」と意気込んだ。
上田はプロ2年目の昨季、66試合に出場して、打率.211、3本塁打、20打点、得点圏打率は.333と勝負強い打撃を見せた。今季はサードのレギュラーを狙う。
