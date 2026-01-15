@media (min-width: 768px) {

東北楽天ゴールデンイーグルスは14日、新外国人選手として、ホセ・ウレーニャ投手と契約合意したことを発表した。背番号は「22」。

ウレーニャはドミニカ共和国出身の34歳。188cm、94kgの右腕で、メジャー通算251試合で44勝78敗、6セーブ3ホールド、防御率4.75の実績を誇る。そのうち158試合に先発登板しており、先発・リリーフの両面での戦力強化を期待される投手だ。

2015年にマイアミ・マーリンズでメジャーデビューし、2017年には先発として14勝7敗、防御率3.82の成績を残した。三振を量産するタイプではないが、高速シンカーに加えスライダー、チェンジアップ、スプリットなどを操り、ピッチングの幅が広い。

昨季はワールドチャンピオンに輝いたロサンゼルス・ドジャースでも2試合登板したほか、トロント・ブルージェイズ、ロサンゼルス・エンゼルスなどでもプレー。多様な環境で役割を任じられた経験を日本でも活かしたい。

楽天は昨季、規定投球回到達者がゼロに終わった。先発最多登板が藤井聖の22試合。勝ち頭は古謝樹の7勝と、先発陣の強化が喫緊の課題となっている。豊富な経験を持つウレーニャの加入で、少しでも状況を好転させたいところだ。

ウレーニャは球団を通じ、「日本でイーグルスの一員としてプレーする機会にとても感謝しています。今シーズンが良いシーズンとなり、そしてファンの皆さんも一緒にみんなでプレーオフへ進めるように頑張りましょう！Arigato！」とコメント。

昨季の課題を克服し、今季は上位争いに食い込みたい。

