千葉ロッテマリーンズは、Hyundai Mobility Japan株式会社（本社：神奈川県横浜市西区みなとみらい、代表取締役社長：七五三木敏幸、以下ヒョンデ）と2026年におけるキャップ広告スポンサー契約を締結することを発表した。

[sp_ad]

本契約に伴い、チームは2月1日（日）から始まる春季キャンプより「Hyundai」ロゴの入ったキャップを着用。（春季キャンプ中は別デザインのキャップを着用）。

また、本取り組みを記念し、選手のサイン入りグッズが抽選で当たるプレゼントキャンペーンを実施。

詳細はヒョンデ キャンペーンページをご覧ください。

ヒョンデとは2025年8月よりリリーフカーのパートナーシップをスタートさせており、本キャップ広告はそれに続く第二弾の取り組みとなる。

横山陸人選手会長は「リリーフカーに続いてさらなるバックアップをいただけること、大変嬉しく思います。新しいキャップには『Hyundai』のロゴが加わり、とてもカッコいいなというのが率直な印象です。新しいデザインのキャップを被り、ZOZOマリンスタジアムのマウンドに上がる日を楽しみにしています。」とコメントしている。

【Hyundai（ヒョンデ）概要】1967年に韓国で設立されたHyundai Motor Companyは、世界200ヵ国以上で事業を展開し、12万人以上の従業員を雇用しており、世界中のモビリティに関する現実的な課題に取り組んでいます。ブランドビジョンである「Progress for Humanity」に基づき、Hyundai Motorはスマートモビリティ・ソリューション・プロバイダーへの転換を加速しています。ヒョンデ キャンペーンページはこちら

https://www.hyundai.com/jp/brand/events-JP1PEM00000000000759

【関連記事】

【了】