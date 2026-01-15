大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、球団史上初のワールドシリーズ（WS）2連覇を果たすなど圧倒的な強さを誇っている。一方、野手陣の平均年齢が高くなっている点は不安視されているが、ある2名の選手が問題解決に貢献するかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアが注目したのは、24歳のアレックス・フリーランド内野手と、26歳のキム・ヘソン内野手。両名ともに昨季メジャーデビューを果たしたが、フリーランドは29試合、キムは71試合とレギュラー定着には至らなかった。

[sp_ad]

同メディアは「ドジャース選手の平均年齢は28.8歳で、サンディエゴ・パドレス（29.1歳）、ニューヨーク・メッツ（28.8歳）に次いでMLBで3番目に高い。ESPNのブラッドフォード・ドゥーリトル氏は、ドジャースは既に組織内で高齢化問題の解決策を見出したと考えている」としつつ、ドジャースはメジャーで最も年齢の高い野手陣を擁しており、若さと運動能力を加える余地はあるだろう。フリーランドとキムがより大きな役割を担う準備ができれば、どちらも実現できるだろう」というドゥーリトル氏の見解を紹介。

続けて、「もし両選手がMLBキャリア初期の調子を取り戻すことができれば、チームで重要な役割を築き、WS3連覇に貢献できる可能性は十分にある」と記している。

【関連記事】

【了】