「大した価値をもたらしていない」ドジャース、不振選手に厳しい声！？　…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、メジャー40人枠が埋まった状態となっている。今後新戦力を加えたい場合は誰かを枠から外す必要があるが、ボビー・ミラー投手はその“誰か”に選ばれる可能性が高いかもしれない。米メディア『ドジャースビート』が報じた。

ミラーはメジャーデビューした2023年にいきなり11勝（22登板）をマークする活躍を見せたが、翌2024年は2勝（13登板）と数字が大きく下落。さらに、2025年は0勝（2登板）とほとんど出番がなかった。

そのミラーについて、同メディアは「ジアスレチックのケイティ・ウー記者が今週初めにポッドキャスト番組で述べたように、ミラーはドジャースに大した価値をもたらしていない。先発ローテーションは満員で、ブルペンの実験はマイナーリーグシーズンの半分しか続かなかった。そのため、ロースター枠を空ける必要がある場合、チームはミラーのトレードを検討する可能性がある」と予想している。

今季のチームは大谷、山本由伸投手、ブレイク・スネル投手、タイラー・グラスノー投手の4名が先発ローテ当確で、残る枠も佐々木朗希投手、エメ・シーハン投手らによる激しい争いが展開されるものとみられるが、ミラーは争いに割って入ることができるのだろうか。

