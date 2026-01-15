ボルシアMGに所属する日本代表FW町野修斗とDF高井幸大のパフォーマンスには一定の評価が与えられている。

ブンデスリーガ第17節が14日に行われ、ボルシアMGはアウェイでホッフェンハイムと対戦。アンドレイ・クラマリッチにハットトリックを許すなど前半だけで4失点を喫すると、69分に町野修斗のゴールで1点を返したが、その後も1失点して、1－5で敗れた。

この試合にベンチスタートとなった町野と高井だが、高井は後半開始から出場したほか、町野は56分からピッチに投入された。なお、得点を挙げた町野は昨年11月22日のハイデンハイム戦以来、リーグ戦では今季3ゴール目（公式戦は4ゴール目）となった。

試合後、選手採点を発表した地元メディア『gladbach live』は町野にチーム最高タイとなる3点（最高1点、最低6点）をつけ、「すべてが完璧だったわけではないけど、（オリヴァー・）バウマンとの一対一の場面で1－4にするチャンスを逃さなかった」と綴っている。

また、今月2日にトッテナム・ホットスパーからのレンタル移籍で加入した高井にもチーム最高タイとなる3点がつけられ、「不安定だったボルシアMGの安定に貢献した。冬に加入した高井は長い慣らし期間を必要とせずとも、即戦力であることを何度も証明した」と評価されている。

【ハイライト動画】町野修斗が今季3ゴール目をマーク！