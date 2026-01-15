レアル・マドリードを率いるアルバロ・アルベロア新監督が、14日のアルバセテ戦を振り返った。同日、スペイン紙『アス』が伝えている。

72時間で、レアル・マドリードは2つのタイトルを失った。シャビ・アロンソ氏を旗手に据えた改革が、わずか半年で蹉跌をきたした“白い巨人”は、新監督に任命したアルバロ・アルベロア氏の下で、コパ・デル・レイ（国王杯）・ラウンド16のアルバセテ戦に臨んだ。しかし、セグンダで残留争いに身を置くクラブに、後半アディショナルタイムに劇的決勝弾を許して、2－3で大金星を献上。前監督解任の引き金になったスーペルコパ・デ・エスパーニャに続き、国王杯でも優勝を逃している。

試合後、「このクラブでは、引き分けでさえ悪い結果とみなされるのだから、悲劇としか言いようがない」と口にしたアルベロア監督は「痛ましいことだ。きっと、我々のファン全員が傷ついているだろう」と悲嘆。続けて、自身が指導したBチーム登録の若手を抜擢したことなどを含めた起用面にも触れつつ、「この大会の難しさは、（前回対戦した）タラベラ戦でも見てとれた。責任と非は、私にある。スタメンや交代については、選手たちに感謝するしかない。土曜日に備えて、回復させないと」と振り返った。

また、「選手たちの責任」について問われた同指揮官は、「勝利を渇望する選手たちを見てきた。彼らを責めることはできない」と改めて擁護。そして、「昨日、彼らが私を迎え入れてくれたときの様子や姿勢は間近で見ている。このエンブレムが要求するものは、我々はみんな知っている。マドリディスタである我々は、傷ついたまま眠りにつくことになるが、明日はやってくるわけで、仕事に戻らなければならない」と残りの2つ（ラ・リーガとCL）にすべてを懸ける、と誓った。

さらに、アルベロア監督は「昨日の記者会見でも言ったけど、私は失敗を恐れていない。もちろん、この敗北を失敗と評価する人々の気持ちも理解できるよ。ただ、失敗は成功への道程にあるものだ。この経験は私を、チーム全体を成長させるだろう」とした上で、「私は失敗を恐れていない。これまでの人生で、何度も失敗を経験してきた。今日よりも厳しい敗退も味わったことだってある。今は次戦に向け、最大限の努力で準備を進めていく」と切り替えている。

クライシスに直面するレアル・マドリード。「我々は勝者のクラブ。痛ましい敗北も経験してきたが、ここでは前だけを見よう」とこれも成功への一部だと語ったアルベロア監督は、次戦となる17日の第20節レバンテ戦での勝利を以て、証明したいところだ。

【動画】電撃監督交代も効果なし…またもタイトル逃す