日本野球機構は15日、2026年度 パーソル パシフィック・リーグ選手権試合の球場、開始時間入り詳細日程を発表した。

開幕戦は3月27日（金）にロッテ－西武（ZOZOマリンスタジアム/18時30分）、オリックス－楽天（京セラD大阪/18時30分）、ソフトバンク－日本ハム（みずほPayPayドーム/18時30分）の3カードいずれもナイトゲームで行われる。

また、クライマックスシリーズはファーストステージが10月10日（土）から、ファイナルステージが10月14日（水）から行われる。