ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が14日（日本時間15日）、自身のインスタグラムを更新。アンバサダーを務めるオーディオブランド「Beats」の新ビジュアルとして、巨大な大谷のイメージ写真を投稿した。



投稿には「Our city」と記され、2枚の写真が掲載されている。両方ともドジャースの本拠地であるドジャー・スタジアムに巨大な大谷が降り立ったイメージで、特大のスケール感となっている。



1枚目は「Beats」の白いヘッドホンを装着し、バットを肩に置いた大谷が、ドジャー・スタジアムの横に雲をつきぬけてそびえ立つ写真。2枚目は球場の横で巨大な大谷が寝そべる傍らで、飛行機や車が忙しなく動く日常が描かれている写真だ。



大谷はドジャースに在籍した2シーズンで、ワールドシリーズ連覇に多大な貢献を果たし、個人としても3年連続4度目のMVPに輝いている。



その圧倒的な実績が作り出す存在感が巨人として象徴され、ロサンゼルスを象徴するランドマークとともに描かれることで、見る者にあらゆる枠を超えたエネルギーを感じさせるイラストとなっている。











【投稿】“超巨大”な大谷翔平がこちら！

大谷翔平のインスタグラムより



