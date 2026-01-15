@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

今井達也 最新情報

米メディア『ファンサイデッド』は「今冬に締結された大型フリーエージェント（FA）契約のリスク評価」と題し、各選手のリスク度を分析。ヒューストン・アストロズと3年総額5400万ドル（約84億5000万円）の契約を結んだ27歳の今井達也投手は、比較的低リスクと報じている。

今井は当初、契約金が1億5000万ドル（約234億円）から2億ドル（約312億円）になると予想され、大型契約が見込まれていた。

[sp_ad]

しかし、その想定とは裏腹に9桁とはならず、最大6300万ドル（約98億3000万円）になる条件付きの契約にとどまっている。

この契約にはオプトアウト（契約破棄条項）が付帯しているため、来オフに再びFAとなって市場に出る可能性もある。

アストロズが今井を獲得したことについて、同メディアは「先発投手を必要としながら、資金に余裕のないアストロズにとって、この契約は大きな勝利と言える。

しかも、当初考えられていたほどのリスクも伴わない」とし、10段階中「3.0」の低リスク評価を下した。

その理由として「9桁かつ6年以上の大型契約と、最大でも3年総額6300万ドルという契約とでは、その重みが全く違う。

今井が好投すれば、オプトアウトを行使して再びFA市場に出るだろうし、それはアストロズにとってもリスクを取った価値があったことを意味する。

一方で、うまくいかなかったとしても、3年総額5400万ドルという条件は、高い将来性を持つ27歳の先発投手にしては比較的割安だ」と説明。

続けて「むしろリスクを背負っているのは今井の方だ。

もし結果を残せなければ、彼が期待していたような超大型契約を手にするチャンスは二度と巡ってこないだろう。

アストロズは、どう転んでも切実に必要としていた先発投手から1～2年の非常に良いシーズンを得るか、あるいは物足りない内容に終わった場合でも、わずかに割高な支払いで済むだけだ」と伝えている。

【関連記事】

【了】