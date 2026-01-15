ラス・パルマスは、ヴィッセル神戸に所属するFW宮代大聖の獲得が間近に迫っているようだ。14日、地元紙『canarias7』が報じている。

グラン・カナリアに“サムライ”が降り立とうとしている。現在、セグンダ（スペイン2部）で首位ラシン・サンタンデールと同勝ち点の2位につけるラス・パルマスは、今冬の移籍市場で攻撃陣の強化に注力しており、すでに2選手を新戦力に迎え入れたほか、かねてより報じられていた宮代大聖と、イケル・ブラボ（ウディネーゼ／イタリア）の獲得を推し進めてきた。そして14日、地元紙『canarias7』によると、「日本人選手、タイセイ・ミヤシロが加入する見通しとなった」とのことで、「交渉は順調に進み、合意を残す事項は何もない」という。正式発表はまもなく、と伝えている。

ラス・パルマスが「優れた身体能力とかなりのスピードを備えた、多才なフォワード」と評価する宮代は、2000年5月26日生まれの現在25歳。川崎フロンターレのユース出身でトップチームに昇格した後、度重なるレンタル移籍で研鑽を積むと、2024年に加入したヴィッセル神戸では1年目から国内公式戦14得点を記録し、J1リーグと天皇杯の2冠達成に大きく貢献。2025シーズンも公式戦で2桁得点に乗せたほか、同年7月には日本代表デビューも飾った。実際、クラブも「代表選手という実績と、攻撃面での優れた数字」に着目したようだ。

“大西洋のハワイ”とも称される、カナリア諸島を構成する島のひとつに本拠を構えるラス・パルマス。この諸島全体は、フアン・カルロス・バレロン氏（“スーペルデポル”の象徴）に始まり、ダビド・シルバ氏（元スペイン代表）、ペドリ（現：バルセロナ）、アルベルト・モレイロ（現：ビジャレアル）らを輩出したテクニシャンの宝庫であり、ラス・パルマスもスペクタクルなスタイルを伝統としている。また、2007－08シーズンには福田健二氏が在籍していた。

今シーズンは1部で久保建英（レアル・ソシエダ）と浅野拓磨（マジョルカ）、2部では喜多壱也（レアル・ソシエダB）がプレーするラ・リーガ。かつて、日本人選手にとって“不毛の地”とまで言われたスペインで、宮代はどのような活躍を見せてくれるのだろうか。