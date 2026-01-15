アフリカネイションズカップ2025（AFCON）準決勝の2試合が14日に行われた。

サディオ・マネ（アル・ナスル）とモハメド・サラー（リヴァプール）による元チームメイト対決も実現したセネガル代表とエジプト代表の一戦は、0－0で迎えた78分にこぼれ球を拾ったマネがペナルティアーク手間から右足を振り抜くと、地を這うシュートを突き刺したのが決勝点となり、セネガル代表が1－0で決勝進出を果たした。

準決勝もう1試合ではナイジェリア代表と開催国モロッコ代表が激突。スコアレスで90分を終えると、延長戦でも決着はつかずに120分が終了した。これにより、PK戦に突入すると、2人のキッカーをセーブしたGKヤシン・ブヌ（アル・ヒラル）の活躍もあり、モロッコ代表が4－2でPK戦を制した。

この結果、今大会決勝の対戦カードがセネガル代表とモロッコ代表に決定。17日（日本時間18日1時）にエジプト代表とナイジェリア代表による3位決定戦が行われた後、2大会ぶり2度目の優勝を目指すセネガル代表と、1976年以来2度目の優勝を狙う開催国モロッコ代表の一戦が18日（日本時間19日4時）に開催される。

◆■アフリカネイションズカップ2025準決勝 結果

セネガル代表 1－0 エジプト代表

ナイジェリア代表 0－0（PK戦：2－4） モロッコ代表

◆■アフリカネイションズカップ2025決勝＆3位決定戦 対戦カード

▼1月17日 3位決定戦

エジプト代表 vs ナイジェリア代表

▼1月18日 決勝

セネガル代表 vs モロッコ代表

【ハイライト動画】セネガル代表vsエジプト代表