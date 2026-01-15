@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、フリーエージェント（FA）となっているカイル・タッカー外野手の獲得に動くと予想されている。現在、タッカーの移籍先はドジャース、トロント・ブルージェイズ、ニューヨーク・メッツの3球団に絞られたようだ。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のジェシュ・パガー記者が報じた。

タッカーの移籍先候補である3球団すべてが彼と直接面談、もしくはオンラインでのミーティングを行ったと明かし、争奪戦は最終段階に入ったと見られている。

中でも最も踏み込んだ動きを見せているのがブルージェイズだ。12月上旬には、フロリダ州ダニーデンの球団施設でタッカーを迎え、約90分にわたる対面ミーティングを実施。これは今オフ唯一確認されている対面交渉だという。

一方、ドジャースとメッツも黙ってはいない。特にドジャースは連覇中の王者としての実績を武器に、短期で高年俸の契約を望んでいる。すでに大谷翔平選手のような大型契約を結んでいることに加え、将来有望な外野手のプロスペクトも抱えているため、長期契約には慎重な姿勢を崩していない。

終盤を迎えているタッカーの争奪戦についてパガー氏は「ブルージェイズは他球団より長期契約を提示する方針だ。メッツは年俸額の高い短期契約を好む。ドジャースも通常は同様の姿勢を取るが、終盤に急接近する前例があるため、注目度の高い交渉では予測不能だ」と言及した。

