「ジビエってちょっとハードル高い？」そんなあなたにこそ試してほしい！

ホテルエミシア札幌の「北海道エゾシカフェア」では、高タンパク・低脂肪なエゾシカ肉が、熟練シェフの手で驚くほど洗練された美食に昇華します。中華から洋食まで、多彩な料理で奥深い旨みを期間限定で堪能できるこの機会を、どうぞお見逃しなく！

ヘルシー＆サステナブル！エゾシカ肉の知られざる魅力

冬の北海道。この季節にしか味わえない特別な食材があるのをご存じですか？

それが、今回ご紹介する北海道の恵み「エゾシカ」です。

北海道に生息するエゾシカは、近年、その食肉としての価値が再評価されています。

一番の魅力は、その栄養価の高さ。高タンパク質でありながら脂肪分が少なく、さらに女性に嬉しい鉄分も豊富。まさに現代人の食生活にぴったりの「ヘルシーミート」なんです。

また、エゾシカ肉を食べることは、環境保全にも繋がっています。過剰に増えたエゾシカの個体数を適切に管理することで、森林生態系の維持や農業被害の軽減にも貢献。美味しくいただくことが、北海道の自然を守ることにもなる。これって、すごく素敵なことだと思いませんか？

ホテルエミシア札幌「北海道エゾシカフェア」開催！

なんと、ホテルエミシア札幌が、北海道が推進する「北海道エゾシカフェア」に満を持して初参画。館内の3つのレストランで、高タンパク・低脂肪で鉄分豊富なエゾシカ肉を主役にした、期間限定の特別なメニューを提供しています。

さあ、ここからはホテルエミシア札幌が誇るシェフたちが腕を振るった、珠玉のエゾシカ料理をご紹介していきましょう！

期間限定！3つのレストランで味わう至福のエゾシカ料理

今回のフェアでは、ホテルエミシア札幌内の2つのレストランと、リラクゼーション スパ・アルパで、それぞれの個性光るエゾシカ料理が楽しめます。

1. 30F 中国料理 仙雲：香辛料が織りなす奥深いエゾシカの世界

ホテル最上階に位置する「仙雲」では、香り高い香辛料と奥行きのある調味料を巧みに操り、エゾシカ肉の旨みを最大限に引き出した力強くも上品な中国料理が堪能できます。ジビエと中華の組み合わせ、意外かもしれませんが、これがまた絶妙なんです！

蝦夷鹿挽肉と海鮮入り四川風麻婆豆腐

価格：2,500円

特徴：エゾシカの挽肉を香ばしく炒め、3年以上熟成させた「郫県（ピーシェン）豆板醤」や「甜麺醤」、陳皮やニンニクを使った「特製豆豉醤」といった本格的な調味料を惜しみなく使用。さらに海老やアサリ、帆立貝といった海鮮の旨みも加わり、芳醇で熱々の一皿に仕上がっています。

エゾシカソーセージ 海老 青梗菜の天然塩炒め

価格：2,800円

特徴：エゾシカと豚脂、香辛料で旨みを引き出した特製ソーセージに、プリッとした海老とシャキシャキの青梗菜を合わせた一品。生姜とニンニクを効かせ、天然塩ベースの特製ダレで強火で手早く炒めることで、素材の旨みとすっきりとした味わいが両立しています。

蝦夷鹿ロース肉の特製中国味噌ソース炒め 回鍋肉風

価格：4,200円

特徴：蝦夷鹿ロースを一日かけて丁寧にマリネし、ジューシーに香ばしく火入れ。これに、広東料理の焼き物にも使う「麵豉醬（メンチジャン）」や北京ダック専用味噌ソースを合わせた、芳醇な特製味噌ソースが絡みます。伝統的な回鍋肉をエゾシカで昇華させた、肉の旨みと野菜の甘み、味噌ソースの深みが重なり合う一皿です。

2. 31F Sky Restaurant Hareus：ワインと愉しむ、洗練された洋食の饗宴

地上の喧騒を忘れさせてくれる、31階からの素晴らしい眺望とともに、上質なエゾシカを洋食で味わうなら「Hareus（ハレアス）」へ。シェフの丁寧な火入れと、甘酸っぱいベリーやスパイスのソースが織りなすハーモニーは、ワインとの相性も抜群。ジビエならではの奥深い味わいと豊かな余韻を存分に堪能できます。

エゾシカソーセージとレンズ豆のオーベルニュ風

価格：1,600円

特徴：フランス・オーベルニュ地方の郷土料理を、エゾシカ肉でアレンジ。風味豊かなエゾシカソーセージと、ほくほくのレンズ豆を白ワインとブイヨンでじっくり煮込んだ、素材の旨みが凝縮された一皿。ワイン好きにはたまらないでしょう。

ヒュッツポットとエゾシカ肉のハーシェ

価格：3,200円

特徴：オランダの伝統料理をエゾシカのバラ肉で。素朴で優しい味わいの「ヒュッツポット」（ジャガイモ・ニンジン・タマネギのマッシュ）に、クローブの甘い香りをまとわせたエゾシカ肉の煮込み「ハーシェ」を添えた、奥行きのある味わい。ワインはもちろん、ビールとも相性が良いとのこと。

エゾシカのロースト

価格：3,500円

特徴：上質なエゾシカのロースを、表面は香ばしく、中はしっとりと火入れ。赤身肉ならではの深い旨みと繊細な味わいを、甘酸っぱいベリーソースが引き立てます。ジビエの王道ともいえるローストで、素材本来の美味しさを存分に味わえる逸品です。

3. B1F Relaxation SPA ALPA：湯上りの一杯に、カジュアルなエゾシカを

意外な場所にもエゾシカ料理が！地下1階のリラクゼーション スパ・アルパでは、ご入浴後のくつろぎのひとときにぴったりの、カジュアルなメニューが提供されます。

価格：950円

特徴：ギュッと詰まった肉感が心地よいエゾシカソーセージは、クセが少なく食べやすいのが特徴。香ばしく仕上げたビストロポテトとともに、ビールとの相性は抜群です。

フェア開催概要とホテル情報

提供期間と利用時間

この魅力的なエゾシカフェアは、2026年1月5日（月）から2月28日（土）までの期間限定開催です。

各店舗の利用時間にご注意ください。

：ディナータイム 17:30～L.O. 21:30：ディナータイム 17:30～L.O. 21:30：12:00～15:00（L.O. 14:30）／17:00～22:00（L.O. 21:30）

美味しいエゾシカ料理は数に限りがある場合もあるので、事前の予約をおすすめします！

ホテルエミシア札幌について

「ホテルエミシア札幌」は、札幌市厚別区にそびえ立つ地上32階建てのランドマークホテルです。JR「新札幌駅」や地下鉄「新さっぽろ駅」から徒歩2分という抜群のアクセスを誇りながら、札幌の中心部からも地下鉄で19分、JRならわずか8分と、観光にもビジネスにも最適な立地です。

512室の客室、レストラン、宴会場、スパ、ウェディングチャペルなど充実した施設を誇り、訪れる人々に快適な滞在を提供しています。今回のエゾシカフェアのように、北海道の豊かな食文化や魅力を発信する拠点としても、その存在感を放っています。

この冬、ホテルエミシア札幌で新たな食体験を！

：〒004-0052 北海道札幌市厚別区厚別中央2条5丁目5－25

いかがでしたか？ ヘルシーで、しかも北海道の恵みを存分に感じられるエゾシカ料理。ホテルエミシア札幌の各レストランで、シェフたちの技が光る多彩なメニューが用意されていることがお分かりいただけたかと思います。

この冬、北海道を訪れるなら、あるいは札幌にお住まいの方も、ぜひホテルエミシア札幌で、これまで知らなかったエゾシカの新たな魅力を発見してみてください。きっと、あなたの食の世界がまた一つ広がる、素晴らしい体験になることでしょう！

