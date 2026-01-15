苦手な人や嫌いな人と会うと、気分が落ちてしまう人はいますが、それとは別に、関わるだけで金運が落ちてしまう人もいます。仲良しの人間関係でもあり得ます。運が落ちていると感じたら、距離を取ることも考えるとよいでしょう。

今回は、関わると金運が落ちてしまう人の特徴を解説します。

◆特徴1：悪口・愚痴ばかり話す人

まずは口を開くと人の悪口ばかりを話す人が挙げられます。会社や学校や周りの人への愚痴ばかりで、周囲はへきえきとしてしまいます。

悪口や愚痴に付き合い、不用意に相づちを打ってしまうと、「○○さんも悪口を言っていた」等と言われることもあり、自分の人間関係にまでヒビが入ってしまうこともあります。

愚痴や悪口を話さないでほしい、と注意できればよいのですが、難しいようなら、話題を変える、会うのを控える。電話がかかってくるときには、今、手が離せない用事がある等と話して、距離を置くことも大切です。

◆特徴2：ネガティブすぎる

「気は持ちよう」という言葉はご存じだと思いますが、心の持ち方ひとつで幸せを感じたり、つらく感じたりするというような意味で使われています。

そのため、ネガティブな雰囲気を身にまとっている人と会っていると、運気を下げてしまう可能性があります。

また、「どうせ私なんか」等、明らかに「そんなことないよ」と言ってもらいたいがために話す人も要注意です。返事をすればするほど、相手に運気を吸い上げられてしまい、自分の運、ひいては金運も落ちてしまいます。

必要以上にネガティブな言動がある人には注意してください。

◆特徴3：急に声のトーンが変わる人

私たちは内緒話をするとき、声のトーンを落としたりしますよね？ でもその場合は、周りに聞かれたくない話をするからトーンを変える等、理由があってしていることです。

それとは別に、声のトーンを変える必要もないのに声のトーンが低くなったり、普通に話しているのに急にドスの効いた声で話すようになってしまったりする人は要注意です。簡単に言えば心ここにあらず、といった状態のときにこのような現象が現れます。無意識のうちに、相手を振り回すタイプの人と言えます。

相手のペースに乗るのは運気を下げてしまう可能性があります。気をつけてくださいね。

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

