今季3ゴール目を記録した町野修斗（写真は今月11日のもの） [写真]=Getty Images

　ボルシアMGに所属する日本代表FW町野修斗が、今季リーグ戦3ゴール目を記録した。

　ブンデスリーガ第17節が14日に行われ、ボルシアMGはアウェイでホッフェンハイムと対戦。ボルシアMGに所属する町野とDF高井幸大はベンチスタートとなったほか、ホッフェンハイムに所属するDF町田浩樹は長期負傷離脱中のため、メンバーから外れている。

　試合は22分にアンドレイ・クラマリッチにPKを決められてホッフェンハイムに先制を許すと、前半のうちにクラマリッチにハットトリックを許すなど、4失点を喫して前半を折り返した。

　この流れを変えようと、ボルシアMGは後半開始から高井、56分からは町野を投入した。そして、0－4のままで迎えた69分に、巧みな動き出しからロッコ・ライツのスルーパスを引き出した町野が右足でゴールに流し込んでボルシアMGが1点を返した。なお、町野にとっては昨年11月22日のハイデンハイム戦以来、リーグ戦では今季3ゴール目となった。

　試合はその後、77分に再びホッフェンハイムが1点を追加し、1－5で終了。ボルシアMGは連勝とはならなかった。

　次節、ボルシアMGは17日にアウェイでハンブルクと、ホッフェンハイムは同日にホームでレヴァークーゼンとそれぞれ対戦する。

【スコア】
ホッフェンハイム　5－1　ボルシアMG

【得点者】
1－0　22分　アンドレイ・クラマリッチ（PK／ホッフェンハイム）
2－0　24分　ティム・レンペルレ（ホッフェンハイム）
3－0　45＋1分　アンドレイ・クラマリッチ（ホッフェンハイム）
4－0　45＋4分　アンドレイ・クラマリッチ（ホッフェンハイム）
4－1　69分　町野修斗（ボルシアMG）
5－1　77分　マックス・メルシュテット（ホッフェンハイム）

【ハイライト動画】町野修斗が今季3ゴール目をマーク！