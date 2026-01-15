ボルシアMGに所属する日本代表FW町野修斗が、今季リーグ戦3ゴール目を記録した。

ブンデスリーガ第17節が14日に行われ、ボルシアMGはアウェイでホッフェンハイムと対戦。ボルシアMGに所属する町野とDF高井幸大はベンチスタートとなったほか、ホッフェンハイムに所属するDF町田浩樹は長期負傷離脱中のため、メンバーから外れている。

試合は22分にアンドレイ・クラマリッチにPKを決められてホッフェンハイムに先制を許すと、前半のうちにクラマリッチにハットトリックを許すなど、4失点を喫して前半を折り返した。

この流れを変えようと、ボルシアMGは後半開始から高井、56分からは町野を投入した。そして、0－4のままで迎えた69分に、巧みな動き出しからロッコ・ライツのスルーパスを引き出した町野が右足でゴールに流し込んでボルシアMGが1点を返した。なお、町野にとっては昨年11月22日のハイデンハイム戦以来、リーグ戦では今季3ゴール目となった。

試合はその後、77分に再びホッフェンハイムが1点を追加し、1－5で終了。ボルシアMGは連勝とはならなかった。

次節、ボルシアMGは17日にアウェイでハンブルクと、ホッフェンハイムは同日にホームでレヴァークーゼンとそれぞれ対戦する。

【スコア】

ホッフェンハイム 5－1 ボルシアMG

【得点者】

1－0 22分 アンドレイ・クラマリッチ（PK／ホッフェンハイム）

2－0 24分 ティム・レンペルレ（ホッフェンハイム）

3－0 45＋1分 アンドレイ・クラマリッチ（ホッフェンハイム）

4－0 45＋4分 アンドレイ・クラマリッチ（ホッフェンハイム）

4－1 69分 町野修斗（ボルシアMG）

5－1 77分 マックス・メルシュテット（ホッフェンハイム）

【ハイライト動画】町野修斗が今季3ゴール目をマーク！