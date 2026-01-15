ザスパ群馬は15日、前橋育英高等学校の山田耕介氏が2026年2月1日付でザスパ群馬のゼネラルマネージャー（GM）に就任することを発表した。

なお、代表取締役社長兼ゼネラルマネージャーの細貝萌氏は、ゼネラルマネージャー職を退き、今後はクラブ経営、地域・パートナー連携を中心に、クラブ全体の価値向上に注力していくことが明らかになっている。

現在66歳の山田氏は島原商業高校から法政大学でプレーした経歴を持ち、大学卒業後の1982年に前橋育英高校へ社会科教諭として赴任し、同時にサッカー部監督に就任した。今大会は2回戦で敗退となったものの、前回大会となる第103回全国高校サッカー選手権大会では7年ぶり2度目の優勝を果たしたほか、インターハイでも2度の優勝に導いていた。

新しくGMを務めることになった山田氏はザスパ群馬のクラブ公式サイトで以下のようにコメントを発表している。

「このたび、ザスパ群馬のゼネラルマネージャーという大きな役割をお引き受けすることとなり、身の引き締まる思いと同時に、大きなやりがいを感じられる挑戦になると確信しています。ザスパ群馬は、地域に深く根ざし、多くの可能性を秘めたクラブです。これまで教育の現場で大切にしてきた『人を育てること』『組織をつくること』『その先に勝利があること』という考え方を、プロクラブの現場においても実践していきたいと考えています。選手、スタッフ、クラブに関わるすべての皆さまと力を合わせ、ザスパ群馬がより強く、より愛されるクラブへと成長していけるよう、全力を尽くしてまいります」

そして、この人事を通じて短期的な成果と中長期的なクラブ価値向上を両立する新たなクラブモデルの構築を目指していくことを明らかにしたザスパ群馬は、『育成・組織・勝利をつなぐ、新たなクラブフェーズへ』と題して、山田氏の招へい意図を次のように説明した。

「ザスパ群馬はこれまで、地域に根ざしたクラブとして歩みを進めてきました。一方で、プロクラブとして持続的に成長し、結果を出し続けるためには、育成・強化・組織運営を一体として設計・推進できる体制への進化が不可欠であると考えています」

「山田氏は、長年にわたり前橋育英高校サッカー部を率い、全国トップレベルの成果を上げながら、選手育成にとどまらず、指導者育成、組織マネジメントにおいても高い実績と信頼を築いてきました」

「その経験と哲学は、『人を育て、組織を強くし、勝利につなげる』というザスパ群馬が次のステージに進むために必要な要素と合致し、クラブをさらなる高みへ導いてくれると期待しています」