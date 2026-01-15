大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨年11月中旬、主力野手のトミー・エドマン外野手が、長らく痛みに悩まされていた右足首を手術した。そこから約2か月が経つが、回復の状況が少々不透明になっているようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

同メディアは「エドマンは今オフに手術を受けリハビリ中であり、復帰時期は未定だ。デービッド・ヴァッセイ記者は、ドジャースが故障からの復帰選手を慎重に扱う姿勢を踏まえ、開幕戦への準備が整うか疑問を呈した。ブランドン・ゴームスGMが、『開幕初期の重要な期間を欠場しないだろう』と楽観視するにとどめた」と言及。

続けて、「彼が開幕から離脱した場合、チームが内野をどう運用するかは明白だ。ミゲル・ロハス内野手を二塁で起用する。これにより、キム・ヘソン内野手やアレックス・フリーランド内野手の出場機会も増える。中堅にはアンディ・パヘス外野手、右翼にはテオスカー・ヘルナンデス外野手、左翼にはダルトン・ラッシング捕手かライアン・ウォード外野手を配置できる」と記している。

離脱期間が延びても穴埋めができないわけではなさそうだが、エドマンはパンチ力のある打撃とユーティリティ性を兼ね備える貴重な存在なだけに、チームとしては1日でも早く戻ってきてほしいところだろう。

