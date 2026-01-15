@media (min-width: 768px) {
村上宗隆 最新情報
シカゴ・ホワイトソックスと契約を結んだ25歳の村上宗隆内野手は、常に三振の多さと守備面が指摘されている。それ故に市場価値が急激に低下したが、もしそれが妄言で済めば、同球団は最高級レベルの選手を獲得したことになるかもしれない。米メディア『ESPN』が報じている。
村上は2022年に141試合で56本塁打を記録しており、以前からMLB球団も注目する逸材だった。
それを裏付けるように、ニューヨーク・メッツで編成本部長を務めるデビッド・スターンズ氏が、来日して村上を視察している。
しかし、今オフに入ると動きは遅く、ポスティング期限ぎりぎりまで契約は成立しなかった。
しかも当初予想されていた長期契約で1億ドル（約159億円）以上ではなく、それを遥かに下回る2年総額3400万ドル（約54億円）という条件だった。
さらに言えば、メッツ、ニューヨーク・ヤンキース、ロサンゼルス・ドジャースといった日本人選手争奪戦の常連チームではなく、これまで関わりが薄かったホワイトソックスである。
それを踏まえ、同メディアは「オフシーズンの勝者たち」の一つとしてホワイトソックスを選び、
「3年連続で100敗以上を重ねている再建真っ只中のホワイトソックスは、大きな下振れリスクを負うことなく、非常に高い上振れ余地を確保することに成功した。
どんなチームにとっても難しい芸当であり、骨組みから作り直している最中のチームにとってはなおさらだ。
特に村上を“棚ぼた”的に獲得できた時点で、他に何をしようが成功と言っていい。
なぜなら、当初想定されていた破格の契約額ではなかったからだ。
もし彼に関する懸念（多くは空振りの多さ）が杞憂に終われば、ホワイトソックスが2年間で支払う3400万ドルを、遥かに上回る価値を、チームにもたらすだろう」と伝えている。
