コパ・デル・レイ（スペイン国王杯）のラウンド16が14日に行われ、アルバセテ（2部）とレアル・マドリードが対戦した。

スーペルコパ・デ・エスパーニャ決勝でバルセロナに2－3で敗れた2日後の12日にシャビ・アロンソ前監督を解任したレアル・マドリードは、カスティージャ（Bチーム）で指揮していたアルバロ・アルベロア監督がトップチームに就任後、初戦を迎えた。

2部で17位につけるアルバセテと1部で2位につけるレアル・マドリードの一戦は、42分にコーナーキックからハビ・ビジャールが頭で合わせて、ホームのアルバセテが先制に成功したが、45＋3分にコーナーキックからディーン・ハウセンが頭で合わせると、GKラウール・リソアインが好セーブを見せたものの、こぼれ球をフランコ・マスタントゥオーノが押し込み、1－1で前半を折り返した。

均衡状態が続いたなか、82分にはクリアボールに反応したジェフテ・ベタンコールがボレーシュートを放つと、GKアンドリー・ルニンがこれを防ぎ切れず、アルバセテが再びリードを手にした。それでも、90＋1分には再びコーナーキックから今度はゴンサロ・ガルシアが頭で合わせて、レアル・マドリードが試合を振り出しに戻した。

この勢いで勝ち越しゴールを狙ったレアル・マドリードだったが、90＋4分に一本の縦パスからDFラインをジェフテ・ベタンコールに突破されると、一度はシュートを防いだものの、跳ね返ったところを巧みなシュートで流し込まれ、アルバセテが3度目の勝ち越しゴールを挙げた。

これが決勝点となり、このまま試合は終了。レアル・マドリードを破った2部アルバセテが準々決勝に駒を進めた。

【スコア】

アルバセテ 3－2 レアル・マドリード

【得点者】

1－0 42分 ハビ・ビジャール（アルバセテ）

1－1 45＋3分 フランコ・マスタントゥオーノ（レアル・マドリード）

2－1 82分 ジェフテ・ベタンコール（アルバセテ）

2－2 90＋1分 ゴンサロ・ガルシア（レアル・マドリード）

3－2 90＋4分 ジェフテ・ベタンコール（アルバセテ）

【ハイライト動画】レアル・マドリードが2部アルバセテに敗れてコパ・デル・レイ敗退