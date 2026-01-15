「かなり順調に仕上がっている」千賀滉大、怪我なし万全体制！　編成本部…

@media (min-width: 768px) {

千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツで編成本部長を務めるデビッド・スターンズ氏が、同球団に所属する32歳の千賀滉大投手について言及し、2026シーズンへ向けて楽観的な見通しを示した。その結果、トレードされる可能性が急激に薄まったと、米メディア『amNY』が報じている。

千賀にとって、最大の懸念事項は怪我だ。

2023シーズンは健康を維持し、新人王投票2位、サイ・ヤング賞投票7位に入るほどの印象的な活躍を見せた。

しかし、2024シーズンは負傷でほとんどプレーできず、2025シーズンは前半こそ大活躍したものの、怪我後に失速してマイナー降格を経験。

負傷しなければエース級の投手になるが、怪我すると大幅にパフォーマンスが低下することが恒例となっている。

それ故に今オフはトレード要員に浮上し、他球団へ移るとの見方が強まっていた。

だが、スターンズ氏は「投手コーチ陣やパフォーマンス部門のスタッフなど、何人もの関係者が現地に行って彼の状態を見てきた。

彼は昨年の同時期と比べて、かなり順調に仕上がっている。

ここ数年は2年続けて怪我の履歴があるので、30試合先発できると断言することはできない。

それでも昨季終了時と比べれば、今の状態にはより楽観的だ。

オフシーズンを通して、非常に実り多く、良い調整ができているよ」と述べ、千賀が残留することを示唆している。

それを踏まえ、同メディアは「万全な状態で本来の力を発揮できる千賀は、メッツにとって、もう一人のエース級投手を獲得したのと同等の意味を持つ。

それは2026年に多くの課題を抱える先発ローテーションの負担を大きく軽減することにもなる。

とはいえ、それでもなお補強はスターンズにとって最優先事項であるべきだろう。

メッツは、市場に残る左腕投手の中でも有力とされるフランバー・バルデスとレンジャー・スアレスの2人と関連づけて報じられている」と伝えた。

