カラバオ・カップ準決勝のファーストレグが14日に行われ、チェルシーとアーセナルが対戦した。

チェルシーの本拠地『スタンフォード・ブリッジ』で行われた一戦は、7分にコーナーキックからベン・ホワイトが頭で合わせてアーセナルが先制して前半を折り返した。

後半に入っても、49分に右サイドからホワイトがゴール前に折り返したところをGKロベルト・サンチェスが弾き切れずに後ろに流してしまうと、ヴィクトル・ギェケレシュが難なく押し込んでアーセナルがリードを2点に広げた。

その後、57分にはペドロ・ネトのクロスから大外で待っていた途中出場のアレハンドロ・ガルナチョが角度のあまりないところから右足を振り抜いてチェルシーが1点を返したが、71分にはペナルティエリア内でマルティン・スビメンディが華麗なシュートフェイントからシュートコースを作り出して左足で追加点を挙げ、再び2点差とした。

追いかけるチェルシーは83分にコーナーキックのこぼれ球に反応したガルナチョが右足ボレーで叩き込んで1点差に詰め寄ったが、反撃はここまで。チェルシーはリアム・ロシニアー監督就任後連勝スタートとはならず、逃げ切ったアーセナルが敵地ながら3－2で先勝した。

決勝進出をかけた準決勝セカンドレグは2月3日にアーセナルの本拠地『エミレーツ・スタジアム』で行われる。

【スコア】

チェルシー 2－3 アーセナル

【得点者】

0－1 7分 ベン・ホワイト（アーセナル）

0－2 49分 ヴィクトル・ギェケレシュ（アーセナル）

1－2 57分 アレハンドロ・ガルナチョ（チェルシー）

1－3 71分 マルティン・スビメンディ（アーセナル）

2－3 83分 アレハンドロ・ガルナチョ（チェルシー）

【ハイライト動画】チェルシーvsアーセナル