ブンデスリーガ第17節が14日に行われ、ケルンとバイエルンが対戦した。

バイエルンに所属する日本代表DF伊藤洋輝が左サイドバックで2試合ぶりに先発出場した一戦は、41分に自陣からのカウンターを1人で持ち運んだリントン・マイナが左足で強烈なシュートを放つと、GKマヌエル・ノイアーが弾き切れなかったボールがネットに突き刺さり、ホームのケルンが先制に成功した。

それでも、45＋5分にペナルティエリア内でミカエル・オリーズのパスを受けたセルジュ・ニャブリがワンタッチで抜け出し、角度のないところからボールをバウンドさせる巧みなシュートを放つと、これがGKの頭上を越えてゴールに入り、バイエルンが追いついて前半を1－1で折り返した。

そして、71分にはショートコーナーの流れからルイス・ディアスがクロスを上げると、ファーサイドで待っていた伊藤がゴールラインギリギリのところから頭で折り返し、これをキム・ミンジェが頭で押し込んでバイエルンが逆転に成功した。なお、伊藤にとってはこれが今季3アシスト目となった。

さらに、84分にはL・ディアスがドリブルでペナルティエリア内に切り込んで行ってラストパスを出すと、これをレナート・カールが左足で流し込んでダメ押しゴールに。このまま試合は終了し、バイエルンが3－1で逆転勝利を収め、3連勝を飾った。決勝点をアシストした伊藤は88分までプレーした。

次節、バイエルンは17日にアウェイでライプツィヒと、ケルンは同日にホームで日本代表MF佐野海舟とMF川崎颯太が所属するマインツとそれぞれ対戦する。

【スコア】

ケルン 1－3 バイエルン

【得点者】

1－0 41分 リントン・マイナ（ケルン）

1－1 45＋5分 セルジュ・ニャブリ（バイエルン）

1－2 71分 キム・ミンジェ（バイエルン）

1－3 83分 レナート・カール（バイエルン）

【ハイライト動画】伊藤洋輝が決勝点をアシスト！