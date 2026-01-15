礼衣、3rdシングル「ハートマーク」リリース決定

礼衣が、3rdシングル「ハートマーク」を1月21日（水）にリリースすることを発表した。

礼衣は、2019年から2024年まで音楽ユニット「ツユ」のボーカルとして活動。「ツユ」はYouTubeチャンネル登録者数136万人、総再生回数4.5億回超という実績を誇り、国内外で高い支持を獲得してきた。2025年よりソロアーティストとしての活動を開始。MAISONdesの新プロジェクト「日曜日のメゾンデ」のボーカルとしても活躍し、同年9月には1stデジタルシングル「違法建築」をリリースするなど、ソロとしてのキャリアを本格的に始動させている。

3作目となる本作「ハートマーク」は、前作に続き礼衣自身が作詞・作曲を手がけたオリジナル楽曲。ラップパートにはゲストアーティストを迎え、これまでとは一味違った、奥行きのあるサウンドに仕上がっている。配信情報の解禁とあわせて公開された動画では、楽曲の一部をいち早く聴くことができる。

なお、ラップパートを担当したゲストアーティストについては、現時点では明かされていない。

＜リリース情報＞

礼衣

「ハートマーク」

配信開始日：2025年1月21日（水）0:00〜

Pre-add / Pre-saveリンク：https://orcd.co/heartmark

Ｘ：https://x.com/reibowwow

Instagram：https://www.instagram.com/reibowwow/

YouTube：https://www.youtube.com/@reibowwow

TikTok：https://www.tiktok.com/@reibow_wow