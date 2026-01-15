ザ・ブラック・クロウズが新アルバムより2曲解禁、4月に来日公演決定

ロック界の伝説的アイコンであり、2025年にはロックの殿堂入り候補に挙がったザ・ブラック・クロウズが、ニューアルバム『A Pound Of Feathers』を３月13日にSilver Arrow Recordsからリリースすることを発表。同作から2曲の新曲「Profane Prophecy」と「Pharmacy Chronicles」を先行で公開、4月には待望の来日公演も決定した。

ニューアルバム『A Pound Of Feathers』は、ジェイ・ジョイス（エリック・チャーチ、エイモス・リー）がプロデュースを手がけ、ブルース、ソウル、ロックを融合させた彼ら独自のサウンドが、更なる刺激的な新境地を切り開き、バンド史上最も野心的な作品となっている。40年にわたるキャリアを携えながらも、揺るぎないアートへの情熱とロックンロール界における圧倒的存在感を知らしめる。

「このアルバムは、８日から10日で完成させた」とクリス・ロビンソン（リードボーカル）は語る。「アルバム『Happiness Bastards』（グラミー賞にもノミネートされた2024年の前作）に感じた高揚感とインスピレーションをこのアルバムに取り入れるのは、自然な流れだった。より実験的に、直感とその瞬間のありのままの気持ちを曲にした。リッチがもたらしてくれた即興性は言葉では言い表せないけれど、彼がこれまでに手がけた中で最高の作品だよ」。

リッチ・ロビンソン（リードギター）がその後を続ける。「このアルバムは、僕たちの変革と言える作品だ。ルーツに立ち返り、スタジオであの火花を感じ、僕たちが共に制作する感覚を取り戻した。より激しく、より鋭く炎を燃え上がらせつつ、僕たちの音楽の本質に忠実であり続けている」。

ニューアルバム『A Pound Of Feathers』は、グラミー賞受賞プロデューサーのジェイ・ジョイスと共に、ナッシュビルで録音された。彼らの初期の名作が持つ荒削りな風格と、新鮮な視点、ダイナミックで力強いリズム感が見事に融合され、大胆な創造的進化が成し遂げられている。先見の明と深い音楽的共感を携えながら、恐れを知らないバンドが絶頂期を迎えていることを教えてくれる。情感豊かなソングライティング、卓越した演奏技術、そして真のロックンロール魂の伝統を受け継いだ全11曲は、兄弟によるオリジナル曲のみで構成。軽やかな美しさと、重い真実の間を行き来し、深みと純粋さが注入されている。

オープニングを飾る強烈な「Profane Prophecy」は、アルバム全体の方向性を決定付ける、クリスとリッチらしい小生意気で楽しいナンバー。ファンキーな歌詞が満載されている。その一方で冷笑的なスローチューン「Pharmacy Chronicles」では、避難よりも審判をと歌われ、人々に自らの悪徳と向き合うことを提唱している。

＜リリース情報＞

ザ・ブラック・クロウズ

シングル「Profane Prophecy and Pharmacy Chronicles」

配信中

https://orcd.co/profaneprophecypharmacychronicles

レーベル：Silver Arrow Records

ザ・ブラック・クロウズ

アルバム『Masquerade』

2026年3月13日リリース

https://orcd.co/poundoffeathers

レーベル：Silver Arrow Records

=収録曲=

1. Profane Prophecy

2. Cruel Streak

3. Pharmacy Chronicles

4. Do The Parasite!

5. High And Lonesome

6. Queen of the B-Sides

7. Its Like That

8. Blood Red Regrets

9. You Call This A Good Time

10. Eros Blues

11. Doomsday Doggerel

＜ライブ情報＞

2026 JAPAN TOUR スケジュール

【東京】

4年14日（火）Zepp DiverCity (TOKYO) 18:00開場/19:00開演

4月15日（水）Zepp DiverCity (TOKYO) 18:00開場/19:00開演

・チケット料金（ドリンク代別途／各税込）

・1Fスタンディング ¥17,000／2F指定 ¥20,000

お問い合わせ： ウドー音楽事務所 03-3402-5999 https://udo.jp

主催：J-WAVE／BAYFM78

協力：BIG NOTHING / The Orchard Japan / ユニバーサル ミュージック

企画・招聘・制作：ウドー音楽事務所

https://udo.jp/concert/TheBlackCrowes26

・6歳未満（未就学児童）の方のご入場は、お断りさせて頂きます。

The Black Crowes Website：https://theblackcrowes.com/