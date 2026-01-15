トッテナム・ホットスパーは14日、アトレティコ・マドリードからイングランド代表MFコナー・ギャラガーが完全移籍加入することを発表した。

契約期間は「長期」とのみ発表されているが、移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、2031年6月30日までの5年半契約を締結したとのこと。移籍金として4000万ユーロ（約74億円）がアトレティコ・マドリードへ支払われたようだ。

現在トッテナム・ホットスパーは多くの負傷者を抱えている。今月にはウルグアイ代表MFロドリゴ・ベンタンクールがハムストリングを負傷し、約3カ月程度の戦線離脱が見込まれる中、中盤の戦力補充に向けてギャラガーをリストアップ。当初はアストン・ヴィラがアトレティコ・マドリードとクラブ間合意に達していたが、トッテナム・ホットスパーが短時間で交渉をまとめ、“ハイジャック”に成功した形となった。

現在25歳のギャラガーはチェルシーの下部組織出身で、2019－20シーズンにレンタル先のチャールトンでプロデビューを飾った。スウォンジーやウェスト・ブロムウィッチ、クリスタル・パレスで武者修行を経て、チェルシーのトップチームで公式戦通算95試合に出場すると、2024年夏にアトレティコ・マドリードへ完全移籍。ここまで公式戦通算77試合に出場し7ゴール7アシストをマークしていた。

約1年半ぶりのプレミアリーグ復帰が決まったギャラガーは、トッテナム・ホットスパーの公式サイトを通じて次のように意気込みを示している。

「素晴らしいクラブでキャリアの次のステップを踏み出せることを、とてもうれしく思っているし、興奮もしている。僕はスパーズの選手になりたかったし、ありがたいことにクラブも同じ気持ちだった。簡単なこと（決断）だったし、あっという間だった。ピッチに立つ準備は万端だよ」

「ファンの皆さんがどれほど素晴らしいかはわかっている。ここに来ることができて本当に幸せだし、ともに特別な瞬間や思い出を作りたいと思っている」

