大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、昨季故障者や不振選手が目立った外野のテコ入れに動くとみられている。補強候補として複数の選手が浮上しているが、コディ・ベリンジャー外野手（ニューヨーク・ヤンキースFA）についてはハードルが高いかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

ベリンジャーはドジャース時代の2019年にMVPを受賞した経験を持つ左の強打者で、昨季までに通算225本塁打をマークしている。仮に獲得できれば、大谷らを擁する強力打線がさらに厚みを増すことになる。

同メディアは「ESPNのバスター・オルニー記者によると、ベリンジャーの代理人であるスコット・ボラス氏は7年契約を強く求めており、ヤンキースとの交渉が行き詰まっているという。ヤンキースは他のターゲットに目を向けていると報じられており、彼が他球団でプレーする準備ができているという印象を与えている」と言及。

続けて、「ドジャースが動き出すタイミングではあるが、そこにはほとんど論理的根拠がない。チームは2022年シーズン終了後、ベリンジャーに長期契約を提示する機会があったが、彼を手放すことに何の躊躇もなかった。仮に今回そうするとしても、彼には巨額契約を提示しながら、カイル・タッカー外野手には提示しないのは理にかなわない。同様の論理は短期契約にも当てはまる。彼の復帰を声に出すのは楽しいが、この構想は現実味に乏しい」と記している。

