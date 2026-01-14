@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースが今オフ、ロースターは固まっていると強調してきた一方で、キケ・ヘルナンデス内野手の去就に不透明感が増している。これは、ここ数週間で起きたドジャースの補強が影響しているようだ。米メディア『ヘビー』のアルビン・ガルシア記者が言及した。

ヘルナンデスは長年にわたり、ドジャースの精神的支柱であり、ポストシーズンの象徴的存在だった。クラブハウスの潤滑油としても欠かせない存在だが、冷酷なロースター整理の前では生き残れないとの声が上がった。

ドジャースはミネソタ・ツインズからライアン・フィッツジェラルド内野手をウェーバーで獲得し、ロースターの柔軟性を確保した。フィッツジェラルドはわずか4日で事実上の戦力外であるDFAとなったが、ヘルナンデスの復帰が確実ならこうした補強は生まれないだろう。

ヘルナンデスはポストシーズンでは活躍を見せるが、それまでは怪我もあり不安要素の方が強い。すでに大谷翔平選手らのスター選手で固まっているスタメンを支えるためには、より安定感のある選手が必要なのだろう。

再契約を求める声が強いヘルナンデスについてガルシア氏は「リハビリが順調に進み、市場がゆっくりと形成されれば、彼はドジャースタジアムに戻る道を見いだせるかもしれない。しかし、数年ぶりに、彼の復帰は当然ではなく条件付きだと思う」と言及した。

