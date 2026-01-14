@media (min-width: 768px) {

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、フリーエージェント（FA）となっているカイル・タッカー外野手を獲得する可能性が浮上している。もし、タッカーを獲得できた場合、キム・ヘソン内野手の立場が大きく揺らぐかもしれない。韓国メディア『チョスン・ビズ』が言及した。

今オフ最大級のFAとされるタッカーを巡る争奪戦は、トロント・ブルージェイズ、ニューヨーク・メッツ、そしてドジャースの3球団に絞られつつある。中でもドジャースは、長期契約には消極的ながらも超高額年俸の短期契約で獲得に動く可能性があると見られている。

タッカーがドジャースに加わる場合、中堅手を担っていたトミー・エドマン外野手が二塁手に回り、ヘソンはスタメンに名を連ねるのが難しくなるだろう。

ドジャースは今オフ、アンディ・イバネス内野手やライアン・フィッツジェラルド内野手を獲得して内野の層を厚くしており、二塁手は最激戦区となりつつある。

厳しい立場に置かれそうなヘソンについて同メディアは「ドジャースがタッカーを獲得した場合、エドマンが二塁へ移ることでヘソンの出場機会が減少する可能性がある。現在、ドジャースで最もポジション争いが激しいのは二塁手だ」と言及した。

