長年、侍ジャパンの正捕手格として国際大会を支え、世界一にも貢献してきた捕手がいる。強肩と高い守備力でチームを支えてきた一方、指揮官交代後は代表から声がかからない状況が続いている。豊富な実績を誇るベテランは、第6回WBCで再び必要とされる存在なのか。

代表の要だった名捕手が直面する転機

甲斐拓也

・投打：右投右打

・身長／体重：170cm／87kg

・生年月日：1992年11月5日（33歳）

・経歴：楊志館高

・ドラフト：2010年育成選手ドラフト6位（ソフトバンク）

・2025年成績：68試合出場、打率.260（223打数58安打）、4本塁打、20打点、3盗塁

2018年から侍ジャパンの常連となっていた甲斐拓也。だが、前回のWBC以降は代表に呼ばれていない。

2010年育成選手ドラフト6位で福岡ソフトバンクホークスに入団すると、高卒3年目のオフに支配下契約を奪取。

2017年に正捕手に定着すると、2024年までに3度のベストナイン、7度のゴールデングラブ賞に輝くなど、球界屈指の捕手へと成長を遂げた。

2024年オフには国内FA権を行使。読売ジャイアンツに移籍した。

2025年はシーズン途中に長期離脱を強いられたが、68試合の出場で打率.260、4本塁打、20打点と一定の成績をおさめた。

侍ジャパンでは2019年のプレミア12、2021年の東京五輪、2023年のWBCに招集。正捕手格を担うなど、欠かせない存在となった。

しかし、井端弘和監督就任後は、代表から声はかかっていない。第6回WBCでは坂本誠志郎（阪神）、若月健矢（オリックス）、岸田行倫（巨人）らが正捕手を争うこととなりそうだ。

