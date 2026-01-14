巨人は14日、「NPB球団から参加球団へのコーチ派遣に関するガイドライン」に基づき、ハヤテベンチャーズ静岡にコーチとして、現事業本部 野球振興部の古城茂幸氏を派遣すると発表した。
派遣期間は26年1月19日から26年10月31日の間となっている。ハヤテベンチャーズでの役職はヘッドコーチ兼野手総合コーチ。古城氏はハヤテベンチャーズを通じて「静岡のハヤテのファンの方々と親交が深めていけることを楽しみに、また選手達のサポートをしっかりとできるように頑張ります」とコメントした。
