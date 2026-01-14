ヘント（ベルギー1部）は14日、横浜FCからDF佃颯太を買い取りオプション付きの期限付き移籍で獲得したことを発表した。加入当初はベルギー2部に所属するヨング・ヘント（Bチーム）からのスタートとなる。なお、横浜FCは2026年6月30日までの期限付き移籍であることを伝えている。

2007年8月28日生まれの佃は現在18歳。ジュニアユースから横浜FCに加入すると、昨年12月9日には明治安田Jリーグ百年構想リーグからトップチームに昇格することが決定。しかし、今年に入り8日、海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チームから離脱することが発表されていた。

佃は移籍に際し、横浜FCの公式サイトを通じて、以下のようにコメントを残している。

「今年ユースからトップチームに昇格しました、佃颯太です。このたび、ベルギーのKAAヘントへ期限付き移籍することになりました。トップ昇格したばかりで、まだチームに何も貢献できていない中で離れることになり、申し訳ない気持ちでいっぱいです」

「この話をいただいたとき、正直とても悩みました。アカデミーから6年間お世話になり、ユース時代から応援してくださったサポーターの皆さまの前でプレーしたいという想い、そして、サッカーを始めた頃から描いてきた『海外でプレーする』という夢。その二つの間で、簡単には答えを出せませんでした。ですが、自分の年齢を考えたとき、『失敗を恐れて挑戦しないほうが、後悔する』と思い、この決断をしました。正直、不安もたくさんあります。それでも、チャレンジできる環境があるなら、逃げずに全力で挑戦したいと思います」

「この挑戦を通して自分を磨き、より価値のある、かっこいい選手になって、必ず結果で恩返しします。これからも応援していただけたら嬉しいです」