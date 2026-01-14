乃木坂46井上和「何そのうらやましい状況!?」何年も食べられていない「さいちのおはぎ」を食べたリスナーからの報告に傷心

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。1月7日（水）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、この番組で何度も話題になっている“おはぎ”について語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「初書き込みです。『さいちのおはぎ』が家にいっぱい届きました。にゃん先生の言う通り、とてもおいしかったです！ 次はきな粉も食べてみたいと思います」（宮城県 17歳）

※さいちのおはぎ…スーパーマーケット「主婦の店 さいち」で販売しているおはぎ

◆「とっても傷ついた（笑）」

井上：年が明けてもなお、おはぎの話題！ しかも、また初書き込みということで、皆さま味を占めたね～(笑)。「おはぎで初書き込みをすると採用されるぞ！」と（笑）。送ってくれてうれしいです。

そして疑問。「『さいちのおはぎ』が家にいっぱい届きました」ってどういうこと（笑）？ 何そのうらやましい状況!? いっぱい届いたの？ そこらへんもすごく聞きたいし、何年も「さいちのおはぎ」を食べられていない私に対しての自慢をしたかったってことだよね!? ねえ……とっても傷ついた（笑）。でも、私はきな粉のほうが好きだから！ きな粉は食べられていないということで、まあ半歩下がりましょう。

「さいちのおはぎ」食べたい！ 今年は食べられるかな？ ってか私が今年宮城に行けるかも分からないですけど（笑）。去年は「おはぎ」というワードがたくさん飛び交いましたが、今年もさらに増えそうですね！ ちなみに、私の「乃木坂LOCKS!」では、生徒の皆さんから教えていただいた、全国各地のおいしいおはぎ情報だけを集めた「おはぎマップ」を作っているので、情報があればぜひ送ってきてください！

――ほかにも、番組では生徒（リスナー）と電話をつないで、アニメ「ソードアート・オンライン」の話で盛り上がった場面もありました。

