末端冷え性のRIKUも実践！ NiziUメンバーの「これがあれば冬でも平気」な厳選防寒アイテム

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）。毎月2週目は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃～）をオンエア。1月13日（火）の放送では、リスナーからの今年初となるメッセージにRIKU、NINA、RIMAの3人が応えていきました。

――NiziU各メンバーの“寒さ対策”が知りたい

RIKU：今夜はRIKUと！

NINA：NINAと！

RIMA：RIMAの3人でお届けします！

RIKU：ここからは生徒のみんなが送ってくれた書き込みを紹介していきたいと思います。今日が「書き込み初め」となっております。ということで、RIMA、紹介をお願いします。

＜リスナーからのメッセージ 長野県 女の子 ゆぅなりおさん＞

NiziU先生に質問です。最近すっごく寒いけど、みなさんが“これあると冬でも平気！”っていうアイテムや対策ってありますか？ 飲み物や身につけている物、ちょっとした工夫でも……なんでも知りたいです。メンバーのみなさんの冬の乗り切り方を参考にしたいです！

RIKU：なるほど。なんか寒さ対策ある？

NINA：ちょうどこの前、私めちゃくちゃ買ったんですよ。

RIKU：お、何を買ったの？

NINA：ヒートテック。

RIKU：RIKUもヒートテックやな。

NINA：ヒートテックとかカイロ。あと思ったのが耳とか顔部分を隠すのが一番。

RIKU：あと韓国に行ったらフードが絶対付いているジャンパーを着てマスクして。

RIMA：そうしたら結構あったかいよね。

RIKU：ほんまにマスクあるかないかで全然違う！

RIMA：耳と、顔と、首！

RIKU：あと鼻もやっぱ冷たくなりがちやから、やっぱマスク。

NINA：真っ赤っかになるよね。

RIKU：あと寝るときは、RIKUは電気毛布を絶対つけているから。

NINA：めちゃくちゃ（対策）ありますね、私たち（笑）。

RIKU：あと布団乾燥機。

RIMA：めっちゃ対策するじゃん！ すごい！

RIKU：ほんと寒がりなの。末端冷え性だから、それぐらいしないと寝れないのよ。

NINA：（寒がりは）NiziUの中だったらMIIHIとかRIKUとかかな。

RIMA：MIIHIもミニヒーターみたいなのを買ってたよ。

RIKU：RIMAの寒さ対策は？

RIMA：ヒートテックは持っていないんですよ。

RIKU：RIMAはいらないっしょ。

RIMA：対策、何にもしてない！ 昨日も半袖のワンピースで寝たから。

NINA：それはやばい（笑）。

RIKU：本当にすごいと思う。

RIMA：対策はしていないけど、心が温かいよって感じ。あ、メンバーの横にいることが対策かな？

RIKU：心が温まるから？ いいね、RIMAっぽい。

NINA：ということで、ゆぅなりおちゃん、私たちのおすすめをたくさん使ってみてください。

