「髪をバッサリ切ったら…」「息子が見せてきた手作り作品に大笑い」新年早々に感じた“小さな幸せ”

TOKYO FMのラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜 17:00～20:00）本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保、そして"リスナー社員"のみなさんと一緒に、毎日さまざまな議題に向き合いながら、リアルな想いや本音をシェアしていく"ラジオの中の会社" です。今回の放送では、会議テーマ 「うふふな2026案件 〜ちっちゃいハッピー福袋！〜」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆恥ずかしくもハッピーな気持ちに

連休中に髪を15cmほど切りました。そして、仕事始めで出勤すると、周りの人たちから「バッサリ切ったね！」「すごく似合ってる！」と言ってもらって、少し恥ずかしかったですが、うれしい気持ちになりました。

学生の頃は存在感が薄く、バッサリ髪を切っても気付かれないことが多かったのですが、今回は関わりがあまりない人にも気付いてもらえて、“存在感が出るようになってきたのかな”とハッピーな気持ちになりました（笑）（栃木県 26歳 女性）

◆姪っ子の一言に…

私のちっちゃなハッピーは、久々に会った姪っ子（女子大生）にスマホの写真を見せたとき、ボソっと「てか、写真撮るのうまっ！」と言われたことです。かわいい女の子から女性へ変わっていくなかでも、定期的に顔を見せてくれる姪っ子がとてもかわいいです。日々つらいこと、嫌なこともありますが、不幸を数えるよりも小さい幸に気付き、たくさんの幸せを感じる1年を送りたいです（千葉県 43歳 女性）

◆息子のドヤ顔に大笑い

お正月、一人暮らしをしている22歳の息子が、会うなり小さいウサギの人形を見せてきました。ピンクの毛糸を編んで作った手の平におさまるくらいの小さいウサギです。息子によると「年末からの休みで暇だったため、スマホで作り方を調べて作った」とのこと。

見せてきたときの息子のドヤ顔と、やっていることのかわいさに私は大笑いしてしまいました。初めてなのに、かなり細かく作り込まれており、完成度もなかなかのもの。初笑いをもたらしてくれた息子、楽しくハッピーな気持ちになれました（神奈川県 54歳 女性）

◆過去一番の出来に大満足

私のちっちゃなハッピーは、お正月に炊いたあんこが過去一番の出来だったことです。これまでは、つい炊きすぎて水分が飛び、硬くなってしまうことが多かったのですが、今年はちょうどいい加減に仕上がりました。程良い水分で、ふっくらしたあんこができて大満足です。

パンに塗ったり、お餅や白玉でお汁粉にしたり、いろいろ楽しみました。食後の甘味としてもピッタリで、毎食のように食べていました。大好きなあんこを毎日味わえて、とてもハッピーなお正月になりました（東京都 41歳 男性）

